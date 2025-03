Reto 72 horas

Huir es una opción. / Álex Zea

El kit de supervivencia. No dejo de pensar en él desde hace días. Qué almacenar. El jamón ibérico no tendría que caducar. Las autoridades nos instan a tener material para sobrevivir sin salir de casa durante 72 horas por si acaso hay un apagón, una pandemia, un ciberataque o nos invade alguien. Los zombis, Putin, Napoleón resucitado o el Covid. Se recomiendan mucho las latas de conserva, la radio a pilas, las baterías para móvil autónomas, agua y no sé cuántas cosas más. Yo incluiría el escepticismo y la paciencia. Pasar 72 horas con la familia para algunos puede ser un reto no superable: mejor ir al frente. O pillar el virus. No hay que descartar que nos estén metiendo miedo para ir generando el ambientito propicio para lo del aumento del gasto en Defensa.

Un conocido que vive en Alemania (tener un conocido en Alemania es muy necesario, todo el mundo debería tener uno, te hacen mucho el apaño, te pueden invitar a un fin de semana en Dresde, enseñarte tacos en ese idioma, darte la receta de la col agria o ayudarte con datos para escribir una columna. Un conocido francés sin embargo es más antipatico o puede negarse a invitarte a París, que está muy caro todo y sabe de nuestra inclinación al vino y los curasanes). Un conocido alemán, decía, me comentaba que en ese país es muy común, claro, tanto batallar y guerrear, tener esos kits de supervivencia y hasta sótanos preparados, garrafones de agua, pastillas potabilizadoras y una retahila de cosas. Lo que me faltaba: con la cantidad de trastos que hay por casa, meter garrafas de agua o pico y pala. Eso por no hablar de las casas pequeñas de ahora, que para meter el kit de supervivencia a lo mejor te tienes que ir tú a sobrevivir a la calle. El kit de supervivencia se lo deberían proporcionar a todos los que no pueden acceder a una vivienda. El reto es conseguir una, no sobrevivir dentro de una.

De todo esto sacamos, y no es poco, la resurrección de la palabra kit, extranjera y corta; la paranoia, el miedo, la incertidumbre y la constatación de lo caras que están las latas de berberechos. Eso me pasa por mirar los precios de las conservas solo cuando hay un contexto internacional peligroso. En tiempos de paz plena soy más de verduras y carne.

La vida son tres días («dos de ellos, laborables», añadía Tierno Galván). Ahora a lo mejor son tres días y encima dentro de casa. Con la Von der Layen sin quitarnos ojo.