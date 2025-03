Rogativas para la paz

La guerra es siempre la peor de las calamidades. Además de los terribles daños a personas y cosas se concita en ella lo más perverso del espíritu humano, en la retaguardia y en el frente. Pero la mejor forma de evitarla, vista la experiencia histórica, es estar en condiciones de defenderse, para disuadir al posible agresor. Decir que en vez de armarse hay que usar la negociación y la política es una falacia: si no estas armado solo podrás negociar las condiciones de una entrega a manos de quien sí lo está. No es verdad que la historia demuestre otra cosa, lo que demuestra es eso. Estoy hablando de la manifestación de admirables gentes del mundo de la cultura ante el Congreso, que en cierto modo define una línea argumental. Su intención de buscar la paz es encomiable, pero no parecen estar en el mundo real, sino en otro mundo. Este tipo de acciones solo tienen el valor de rogativas.

Suscríbete para seguir leyendo