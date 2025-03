El milagro tranquilo de Fundación Unicaja

En una época marcada por el cortoplacismo, la frivolidad y la desmemoria, cumplir diez años con esa hoja de ruta intacta es un acto casi heroico / L.O.

Cumplir años es un acto de resistencia. De permanencia. Pero también, cuando se hace con sentido, de coherencia. Por eso, que Fundación Unicaja celebre ahora su primera década de vida con la naturalidad de quien ha estado siempre, merece no solo una felicitación protocolaria, sino una reflexión algo más profunda. En un país donde las modas duran lo que una historia de Instagram y donde las instituciones cambian de piel como un camaleón hiperactivo, lo verdaderamente revolucionario es mantenerse fiel a una idea.

Fundación Unicaja nació hace diez años, sí, pero su historia no empieza ahí. Es heredera de una forma de entender la banca —la antigua banca, las antiguas cajas, la seria, la que hablaba bajito— como algo más que una entidad financiera. Aquella que sabía que un banco no era sólo un sitio donde guardar dinero, sino también un instrumento para mejorar la vida de las personas. Un banco, en definitiva, con sentido del deber y no sólo del dividendo.

De aquella visión nació una obra social que hoy, bajo el nombre de Fundación Unicaja, se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje cívico y cultural de Málaga y de Andalucía. Suena pomposo, doy fe. Pero basta hacer una lista —si se me permite, solo parcial— de todo lo que sostiene, impulsa, rescata o crea esta institución para entender de qué hablamos: conciertos, exposiciones, becas, restauraciones, congresos, publicaciones, premios literarios, colaboraciones con museos, universidades, colegios, fundaciones, archivos, cofradías, deportistas, ONG, festivales, bibliotecas, investigaciones científicas, rescates de patrimonio... Y un largo etcétera que uno no sabría si clasificar como generosidad o como sentido común.

Porque, sí, hay algo profundamente lógico en que una gran entidad bancaria —y Unicaja lo es, aunque a veces parezca no querer hacer ruido— destine parte de sus recursos a mejorar aquello que la rodea. Y eso, que hace unas décadas parecía natural, hoy se ha convertido en casi una rareza. En una época en la que la banca -entendida como los bancos y sus fundaciones- parece querer desaparecer de nuestras calles —cierra oficinas, elimina cajeros, sustituye rostros por pantallas y ventanillas por chats automáticos—, que una fundación bancaria se mantenga firme en su compromiso con el territorio es casi un milagro. Un milagro tranquilo, sin titulares estridentes ni discursos floridos, pero milagro al fin y al cabo.

Hay quien se empeña en reducir la cultura a entretenimiento, como si toda manifestación artística tuviera que ser divertida, rentable o viral. Y sin embargo, Fundación Unicaja lleva años apostando por esa otra cultura: la que no necesita disfrazarse, la que no compite en TikTok, la que no pide perdón por ser exigente. Programas de formación en humanidades, conciertos de música clásica, recuperación de patrimonio documental, apoyo a jóvenes talentos, exposiciones sobre historia y pensamiento… ¿Antiguo? Puede. ¿Esencial? Sin duda.

Y aquí conviene abrir un paréntesis sobre Málaga. Esta ciudad que, en los últimos veinte años, ha vivido una transformación tan intensa como desigual. Málaga se ha convertido en un escaparate, en una postal moderna, en un laboratorio de tendencias. Pero en medio de tanto cambio, de tanta fachada nueva y tanto turista despistado, hacen falta contrapesos. Anclas. Instituciones que entiendan que el progreso no consiste solo en ir rápido, sino en saber a dónde se va.

En ese mapa, Fundación Unicaja es uno de esos puntos firmes. Porque no está para las fotos. Está para el fondo. No persigue la ocurrencia, sino la permanencia. No busca titulares, sino legado. Y eso, créanme, es mucho más difícil. Cualquiera organiza un evento, pero muy pocos crean estructura. Cualquiera monta un concierto, pero casi nadie apuesta por una temporada. Cualquiera da una ayuda puntual, pero pocos diseñan programas sostenidos en el tiempo. Ahí radica la diferencia entre la caridad y la cultura.

Y ojo, que esto no va solo de mecenazgo. Va de responsabilidad. De entender que las grandes entidades —sobre todo las financieras— no pueden vivir de espaldas al tejido social que las sustenta. Málaga no necesita filantropía puntual, necesita compromiso. Málaga no quiere benefactores iluminados, quiere aliados discretos. Y en ese sentido, Fundación Unicaja ha entendido mejor que nadie su papel: no el de protagonista, sino el de sostén.

Quizá por eso resulta tan fácil olvidar a veces lo mucho que hace. Porque no se impone. No busca aplauso. No inunda las redes ni se apunta a todas las modas. Simplemente, está. Sostiene. Acompaña. Da oxígeno. Y uno no valora el oxígeno hasta que le falta.

Habrá quien entienda que estas cuestiones deberían estar solamente por lo público. Que de la gran arca de todos debería emanar cualquier ayuda. Yo les acompaño en el sentimiento. Y les digo que no tienen razón. Porque lo importante -y digno de celebración- es que hay una brújula, una visión de largo plazo. Una fidelidad a ciertos valores que hoy parecen pasados de moda: el esfuerzo, la excelencia, la educación, el pensamiento crítico, la belleza clásica, el apoyo real —no retórico— a los jóvenes y a los mayores.

En una época marcada por el cortoplacismo, la frivolidad y la desmemoria, cumplir diez años con esa hoja de ruta intacta es, repito, un acto casi heroico. Y por eso, más que celebrar el pasado, convendría mirar al futuro. Preguntarnos qué ciudad queremos ser dentro de otros diez años. Y reconocer que sin instituciones como Fundación Unicaja, esa ciudad será más pobre, más superficial y más frágil.

Así que sí: diez años no son nada… o lo son todo. Según cómo se hayan vivido. Y Fundación Unicaja los ha vivido con esa mezcla de rigor, discreción y vocación que convierte el tiempo en valor. Que lo convierte, en definitiva, en cultura.

Feliz aniversario. Y gracias por seguir estando.