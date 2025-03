La NBA en Europa

Adam Silver, comisionado de la NBA. / EFE

Cuando escuchamos esto por primera vez tengo que reconoceros que no me llamó la atención. Pensar en que algún equipo europeo pudiera participar en la NBA es algo que no me atraía mucho. Ver aquí a Curry, Doncic o Lebron seguro que es la leche para aquellos que puedan ir al estadio donde se disputara ese partido, que no sería mi caso. Y la competición ya sabemos que no es la más atractiva.

El pasado veintisiete de marzo nos confirmaron que la NBA viene a Europa y nos explicaron cómo. Después de conocer qué se pretende sí que la idea es interesante. No se trata de que algún equipo europeo participe en la NBA. Lo que se está gestionando es una nueva competición organizada conjuntamente entre FIBA y NBA. Esta competición va a respetar las normas y reglas FIBA y, lo más importante, el carácter de competición que se tiene en Europa que es mucho mejor que el que existe en USA, donde el baloncesto se ve más como un espectáculo y solo nos llaman la atención de una manera competitiva los play off.

Esta competición estará formada por dieciséis equipos, doce de los cuales serán franquicias con plaza fija. Los otros cuatro clubes que participarán tendrán que ganarse ese privilegio de alguna manera.

El planteamiento ha sido acogido de una manera muy positiva por muchos clubes con los que ya han contactado, clubes de Euroleague entiendo. Esto es muy fácil de comprender. La NBA como competición no te puede resultar atractiva. Ver a equipos enfrentándose sin jugar defensa, sin compartir el balón, sin una necesidad imperiosa de ganar pues se puede tornar aburrido o, cuando menos, poco atractivo. Pero no podemos negar que es un negocio muy rentable y esto es muy importante para los equipos europeos que compiten en Euroleague.

No engañamos a nadie si decimos que participar en Euroleague es muy atractivo competitivamente. Es más, creo que es la mejor competición de baloncesto que hay en este momento. Incluso me atrevería a decir que es la mejor de todos los tiempos. Pero es totalmente deficitaria para los clubes que participan. Es por esto que los primeros clubes que parece que se han mostrado interesados en esta competición son clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Bayern de Múnich, secciones de baloncesto de clubes de fútbol para los que tener esta sección en baloncesto implica perder dinero. Seguro que estos clubes ven positivo participar en una competición de la mano de la NBA que es un mejor negocio y donde sí que se gana dinero.

De hecho, dicen que otros clubes de fútbol como el Manchester City o el PSG francés también han mostrado su interés en crear una sección de baloncesto para participar en esta nueva competición.

Dijeron además, que esta nueva competición seguirá respetando las competiciones domésticas por lo que, en nuestro caso, la ACB no se verá perjudicada. La que no tendrá razón de ser sería la Euroleague porque no tiene sentido si los mejores equipos que participan ahora se marchan con la NBA. Por eso se avecina una guerra fratricida para conseguir una de esas doce plazas fijas que tendrá la NBA europea. Recordar que ahora en la Euroleague compiten dieciocho equipos por lo que quedarían sin plaza seis de ellos. Pero si es cierto que algún club de fútbol más se anima a crear sección de baloncesto para participar en esta competición, alguno más de esos seis equipos Euroleague de la actualidad se quedaría sin sitio en la nueva liga.

No sé si es soñar despierto o no, pero quizás Unicaja pueda tener opción de participar en esta NBA europea. La apuesta que hizo el club por la BCL, competición organizada por la FIBA que es el socio de la NBA en este proyecto, puede ofrecerle alguna ventaja. Quizás incluso más el hecho de que la propia FIBA tiene a Unicaja como uno de sus clubes fetiche que abanderan su competición, puede convertirse en un punto a favor para que Unicaja pudiera recibir una invitación para ser uno de esos doce equipos fijos para configurar la nueva NBA europea.

Esté o no Unicaja, el proyecto parece que tiene muy buena pinta y todos los clubes importantes europeos andan interesados con lo que puede mejorar incluso a la propia Euroleague. Si encima nos permite soñar despiertos algunos meses con el pensamiento de que Unicaja pueda participar de esa NBA europea pues más atractiva lo hace para todos los malagueños. No queda otra que seguir las noticias que se vayan produciendo con respecto a este nuevo propósito conjunto de NBA y FIBA. Y soñar.