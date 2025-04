Las guerras parecen eternas. / DPA

Casi nada cambia nunca y de pronto nada se parece a lo de antes. Se repiten las cosas una y otra vez, las que queremos que sean así y las que tratamos de evitar que sean de esa manera, suceden, con nuestra colaboración o resistencia, y reaccionamos a ellas según nos convenga o hayamos aprendido en la continua reiteración, las disfrutamos si nos convienen y nos quejamos si nos incomodan o fastidian, y solemos pensar que todo seguirá igual, por nuestro bien o a pesar nuestro, lo bueno porque nos gusta, lo malo porque no somos capaces de cambiarlo o eso creemos. Pero lo cierto es que nada dura siempre, ni siquiera es lo mismo cada vez que se repite. Hay un desgaste sutil, inapreciable, una alteración imperceptible, pequeñas diferencias que pasan desapercibidas hasta que se acumulan y terminan por transformar del todo una situación, una rutina, una persona o una relación y a partir de entonces ya nada es lo mismo, ni se puede actuar como antes, ni se siente lo mismo. Y entonces, uno mira a su alrededor y se da cuenta de que todo terminó, pero no en ese momento que se mira, sino mucho antes, cuando no se miraba bien, mientras no quería verse cómo iba cambiando o pasaba desapercibido y ya nada es como antes. Termina lo bueno por mucho que uno se resista y pretenda alargarlo y retenerlo, y también acaba lo malo por más que parezca que nada pueda detenerlo mientras sucede. Y así pasa en lo personal, en lo profesional y en el mundo, donde ocurren guerras que parecen eternas, o donde se rompe la paz que nunca es estable, donde crecen economías sin aparente límite hasta que llega la crisis que le pone techo al crecimiento y se lo quita a los que las sufren.