Juego sucio y desprecio, por Francisco Fernández Campos

Desde hace muchos años vengo asistiendo y participando en los consejos territoriales, comisiones de trabajo o a cualquier otra reunión que se celebre en la Junta de Distrito 4 (Bailén Miraflores) en pro de la barriada de Nueva Málaga, zona donde vivo desde el 1991.

A continuación paso a exponer lo ocurrido en el Consejo Territorial celebrado el 7 de marzo del presente año en la Junta de Distrito 4 (Bailén- Miraflores) que jamás pensé que algo así podía suceder. Que tras solicitar la palabra a la Presidenta del Consejo y concejala del distrito, Dña. María de la Paz Flores Delgado, y preguntar por el apoyo con el que contaba el proyecto que al parecer existe de remodelación de la actual fuente ornamental situada en el Parque del Norte y sobre el contenido del proyecto que desconocemos a pesar de llevar solicitándolo desde el mes de junio del pasado año, la Sra. Flores delgado puso en duda la validez de las 3.000 firmas registradas en el Ayuntamiento el 15 de octubre del pasado año solicitándole al Sr. Alcalde el cambio de la actual fuente rota, y que lleva sin funcionar desde el 2019, por una de surtidores/chorros que pueda ser utilizada en los meses de calor a modo de refugio climático, similar a la que viene reflejada en el “Plan Málaga Litoral” para la zona de la Plaza de la Marina, para que los padres y abuelos no tengan que esperar hasta la tarde/noche para bajar a sus hijos o nietos pequeños debido al calor, la Sra. concejala me manifestó que yo había obtenido las 3.000 firmas engañando a los vecinos diciéndoles que era para arreglar la fuente actual y no para cambiarla. Eso sí, entiendo que como favor a mi persona, le dijo al Secretario que no constara en Acta y se escudó en que se lo había dicho unos vecinos. De lo expuesto aquí fueron testigo los colectivos, vecinos y representantes de los partidos políticos en el Ayuntamiento: PSOE, Vox y Con Málaga allí presentes

No entiendo este juego sucio y reacción de desprecio a una propuesta que no va en contra de nadie. Cuando yo defendía el metro soterrado al hospital Civil y no por superficie, no lo hacía para atacar al PSOE ni al Gobierno de la Sra. Susana Díaz, lo hacía porque creía firmemente en que era lo mejor para nuestra ciudad en general y para el Distrito Bailén- Miraflores en particular; lo mismo me ocurre con el cambio de la fuente. Tengo 70 años, no me mueve ningún interés personal, no tengo nietos ni familiares en el barrio con niños pequeños que puedan beneficiarse de una fuente en la que pueda refrescarse los meses de calor, solo coincido con la mayoría de los vecinos en que no tiene sentido gastar un dinero en arreglar una fuente destrozada o cambiarla por una similar cuando solo ha traído problemas al barrio cuando funcionaba, en cuanto hacía un poco de calor se convertía en un balneario público hasta el punto que desde el Ayuntamiento se veían forzados a cortar el agua y dejarla vacía por el peligro que su uso representaba al estar llena de tubos, cables eléctricos, focos de luz y un agua no tratada para el baño

Sra. Flores Delgado, si lo que pretendía usted era hacerme daño lo ha conseguido, ha atentado contra el patrimonio más importante y apreciado para mí, la dignidad y el valor de la palabra. Le hago una propuesta, si usted demuestra que yo he engañado a los vecinos con las firmas me voy del barrio donde vivo desde el 1991 y si no es capaz de demostrarlo dimite usted como concejala por difamadora. ¿Acepta usted?