Signos de Dios en el mundo, por Miguel Hijano Guerrero

Dejando aparte la creación y toda la edad antigua,me centraré en nuestra era a partir del año 1. Sabemos que Dios, energía eterna espiritual,se encarnó en un cuerpo físico en María de Nazaret, por obra del Espíritu Santo. A partir de su nacimiento y,una vez logrados los 30 años, comenzó a predicar el Reino de Dios, curando enfermos, al lado de los pobres y formaesndo el germen de la futura Iglesia, reuniendo a sus apóstoles. El primer gran signo de su divinidad fue su resurrección, que nos dejó pruebas, como sus apariciones, incluso con las puertas cerradas,lo que se explica muy bien por la física cuántica, reliquias de su pasión como los clavos y su cruz,hallada por Santa Elena, madre de Constantino, y que se ha distribuido por el mundo en pequeños trozos de madera, y, sobre todo, la sábana santa de Turín,analizada por científicos que,en sus últimas investigaciones,descartan que sea de origen medieval,sino de la época imperial romana reinando Tiberio. También tenemos la conversión de Pablo de Tarso que,de perseguidor a los cristianos,se convirtió en su mejor defensor, con sus famosas cartas a Efeso, Corinto,etc.Tambien Lucas, íntimo amigo suyo y médico,en sus Hechos relata milagros realizados porque los apóstoles,en nombre de Cristo. Podemos añadir los testimonios de los santos, algunos de los cuales,tras una vida depravada, como San Agustín o San Ignacio de Loyola,se convirtieron, dando ejemplo a todo el mundo. Por si esto no nos basta, podemos citar los milagros eucarísticos (un total de 105)repartidos por 20 países,entre los que cito el de Lanciano (Italia, siglo VIII), Polonia o el más reciente de Buenos Aires en 1996, siendo testigo el Papa Francisco, y del que he podido ver una fotografía publicada en un libro de María Vallejo Nagera. Y ya, para concluir,citar las apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia como Lourdes, Fátima, Guadalupe y, últimamente,Medjugorje, con sus numerosas curaciones, así como las visiones místicas de no pocos santos como la popular Teresa de Ávila o el joven Carlo Acutis que será pronto canonizado y que le llaman el santo de Internet. Si a esto añadimos experiencias personales documentadas,las ECM avaladas por la ciencia,etc.creo que tenemos numerosos signos de Dios en el mundo. No olvidemos las palabras de Jesús antes de ascender a los cielos: «yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos».