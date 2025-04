Algunas películas me enseñan a aprender a aburrirme

Imágenes de «Perfect Days», «Paterson» y «El mapa de los instantes perfectos». / La Opinión

No sé aburrirme. Abro el buscador y tecleando estas dos palabras en conjunto su interfaz creada con IA se apresura a responderme antes de que pudiera navegar entre tantos y variados artículos hechos a mano (humana): «Emoción que se presenta cuando no hay estímulos». Le sigue una frase que me descoloca: «Y puede ser desagradable». Pero la definición no acaba, en una manera de aliviar mi enfado: «Sin embargo, puede ser una oportunidad para desarrollar resiliencia emocional».

Cuando era pequeño estaba acostumbrado a aburrirme. Sobre todo en verano, un enfrentamiento permanente entre mi piel achicharrada por la ilusión de nuevas vacaciones y un sol sin escrúpulos. Me aburría acompañado, donde mi vecino Nacho se presentaba y vencía por mayoría absoluta en mis elecciones imaginarias para ser mi compañero de aventuras, que tendían a ser las mismas. Una rutina condicionada a un balón de fútbol: activos desde las 11 de la mañana, nos encarábamos en una pachanga de remates de portería a portería, seguido de un partido de vuelta en el que el terreno de juego ahora era el FIFA y su televisión. Sin desempatar el resultado, rematábamos con una prórroga en la piscina antes de que nuestras respectivas madres nos convocaran a comer.

Aburrirse era no tener nada que hacer, y eso es una bendición a la que nos limitamos a añorar a través del reflejo al jardín. No es en realidad porque ya no se pueda, sino, más triste aún, creemos que no podemos. En un mundo asolado por la innovación, la dependencia a crear cosas nuevas, nacen lecciones en forma de largometrajes como Perfect Days que se oponen a este tipo de vida performativa, en la que no se puede estar sin compartir. La validación de nuestras experiencias son del vecino, pero aquí no tenemos ni pajolera idea de quién es. Las buenas personas, pensaría Wim Wenders con esta película, se hallan en lo cotidiano. Guerreros que batallan contra la cara amarga y monótona de la rutina, con el simple blandir de un buen cassette, la cena en el sitio de siempre y un libro que nos reconforta del frío nocturno.

Recorremos con Hiroyama el día a día de alguien insignificante pero satisfecho, al igual que Paterson (2016). Acostumbrados a un Jim Jarmusch que nos aflige en una Estados Unidos desolada, inhabitada y notablemente lejano de la imagen sacralizada de toda una generación, aquí nos sorprende la forma que sus imágenes poseen un carácter reconciliador. La ternura se descubre en la rutina y justamente franqueando su inherente miseria: la repetición de lo anodino, calles bañadas en suciedad (como en Extraños en el Paraíso) pero las personas que la componen lo limpian de esperanza, a través del arte que hacen sin talento pero con ilusión.

Aburrirse es como ser feliz con las pequeñas cosas. También es necesario perder el tiempo. Me lo enseñó El mapa de los instantes perfectos (2021) en ese diálogo que recita la madre a Margaret (Kathryn Newton): «Cada segundo, momentos perfectos, uno tras otro, hasta que, al final, tienes toda tu vida. Lo tienes todo. Y te cuesta todo». Cada uno tiene un mapa cuyo cartógrafo es la memoria. Las películas, más allá de enseñarme a aprender a aburrirme, me enseña a recordarlo. No hay futuro sin pasado. Vuelvo a abrir el buscador y tecleo enteramente esta última frase a la espera que la interfaz me complemente en la reflexión. No lo hace. No será tan inteligente como presumimos.