No disparen al pianista

María Jesús Montero. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Bueno, Marisú se ha disculpado, aunque sean unas disculpas huecas, ella es de Triana y eso da mucho de sí. Sin embargo, la democracia y la separación de poderes seguirán tristes desde aquel «Montesquieu ha muerto» de Guerra en 1985. Alfonso nació en el barrio Puerta de la Carne, de Sevilla, así que está todo dicho. Esto y que 1,46 millones de personas faltan cada día a su trabajo en España nos deja un poco deslucidos, pero así están las cosas.

Los denuestos a algunos jueces hay que dejarlos marinar para que tengan su textura y así, poco a poco, la democracia se habrá jibarizado hasta lo irreconocible. Es cierto que los tragaperras y la IA generarán discursos de neutralización, para eso están.

Después diremos que estas cosas solo nos suceden a nosotros, ¿y lo de Francia, qué? A Sarkozy ya le condenaron por el llamado caso de las escuchas. Ahora a Marine Le Pen. Lástima que la sentencia sea tras el cierre de dos cadenas de televisión (RT France y C8), y que el viernes antes del fallo judicial se hiciera a toda prisa una ley que permite al juez el cumplimiento inmediato de la pena, incluso pendiente de apelación. Sustraer un candidato, al menos de momento, a millones de electores es muy fuerte, oiga, sea quien sea. Espero que aquí no copien el sistema, por eso no doy más detalles.

Al otro lado del Atlántico, si se analiza quienes son los dueños de los medios de comunicación que antes le pegaban a Trump, Vanguard, Black Rock, Berkshire, Hathaway, etc., comprobamos que son los mismos que promocionaban la cultura woke y la Agenda 2030 y que, ahora, y esto es lo humorístico, se han subido al carro del vencedor sin pudor alguno, como si no supiéramos sus antecedentes, y son más conocidos que Jordi Hurtado.

Por si fuera poco, Trump dice que si le compras hidrocarburos a Rusia no podrás hacer negocio en EEUU, y carga contra Putin por cuestionar el liderazgo de Zelenski. Para que después digan. No me olvido de los aranceles, pero ni de los trumpianos ni de los de Obama, Biden, UE… Trump no los inventó, aunque con él sí se rajan las vestiduras los que ayer guardaban un silencio cómplice. El escándalo es que la UE tenga un superávit comercial gigantesco con EEUU y no quiera que este se defienda. Quiten todos los países los aranceles. Pero que siga acercándose la UE a China -recomendación del grupo de Puebla-, el principal aliado de Putin.

Aquí, disparan al pianista. Este año quiere el Gobierno que vean la luz -ahora están en la cocina- la ley de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la ley de publicidad y comunicación institucional (para repartir la financiación pública de los medios); la ley para el derecho de rectificación; la ley de información clasificada, en sustitución de la ley de secretos oficiales, y la ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Así que di rápido lo que piensas, no vaya a ser que mañana quizá sea demasiado tarde. La UE cuenta con el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, que sirve de cobertura, el gasto en Defensa no. Nos quieren llevar, en palabras de Heidegger, a la medianoche de la medianoche.

Pero quien no se deja convencer es la naturaleza, que sigue haciendo de las suyas, hoy es el terremoto de Tailandia y Birmania. Otro día, otra travesura. Cuando el hombre no estaba sobre la Tierra, también se sucedían glaciaciones, meteoritos que arrasaban la vida… Hoy, lo que más me preocupa es el inmenso volumen de agua que podríamos haber embalsado y que corre por el cauce del Guadalmedina al mar porque no hay infraestructuras. De la AEMET y las lluvias qué vamos a contarles, la Agencia se protege tras lo poco que sabemos del clima, excepto si se trata del «cambio climático» que, entonces, sabe tela. Es como lo del CAC, en cuya puerta leo «cerrado temporalmente», hasta bien entrado 2026, y ahora público, que la iniciativa privada es más lenta (ironía). León Felipe lo resumía así:

Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo

suelo,

ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos

para que nunca recemos

como el sacristán los rezos,

ni como el cómico viejo

digamos siempre los versos.