Resurgir en el momento de la verdad

Ya hemos entrado en abril. Se acercan los play off en la BCL para Unicaja y Tenerife. Gran Canaria se metió en la final de la Eurocup en la que no estará Valencia tras perder en casa el tercer partido de su play off semifinal frente al Hapoel Tel Aviv. Hasta aquí todo más o menos normal. Te puede sorprender que Valencia no haya sido capaz de derrotar a Hapoel en casa pero si conoces el roster de los israelitas y que su entrenador es Itoudis, uno de los mejores entrenadores de Europa, ganador de Euroleague con CSKA, sabes que sorpresa grande no es que Valencia pudiera ser eliminado por este equipo.

Lo que sí es sorprendente es lo de Real Madrid y Barcelona. Toda la temporada pasándolo mal, perdiendo partidos en Euroleague o ACB y demostrando que este podía ser el año para darles un buen susto. De hecho, Unicaja no es que le haya dado un susto al Madrid sino que le ha ganado las dos finales que han disputado.

Pero llega el momento clave de la temporada y ambos equipos resurgen. Ganan, con más o menos apuros pero ganan, y a falta de un partido para que concluya la fase regular de la Euroleague, ambos equipos están clasificados para jugar el play in de la competición. Pero no solo eso, es que tienen opciones reales para clasificarse entre los seis primeros si ganan sus partidos la semana que viene. De esta manera evitarían incluso ese play in. Esto es todo un éxito después de mostrarse tan irregulares durante la fase regular de la competición.

Cierto es que Real Madrid ha recuperado a Deck, un jugador fundamental para ellos. Y algún jugador como Feliz o Garuba, han dado claramente un paso adelante. Esto les ha hecho un equipo más largo, fundamental para afrontar dos competiciones tan difíciles como Euroleague y ACB. Pero creo que el verdadero cambio que ha dado el equipo de Chus Mateo ha sido defensivo. Su mejora en ese aspecto del juego les ha hecho mucho más competitivos. Talento en ataque tienen de sobra y pueden ser ese equipo que nadie querrá en los play off que darán paso a la Final Four de la Euroleague.

Mas curioso parece el caso del Barcelona. Ellos han mostrado muchas más dudas durante toda la temporada en la competición doméstica que en la Euroleague. Es imposible no resentirse de lesiones como las de Punter (se perdió bastantes partidos) o las de Laprovittola (para toda la temporada) o Vesely (cerca de reaparecer). A esto le tienes que sumar que Núñez y Metu no podrán acabar la temporada. O el caso ahora de Sarr que no ha acudido al último entreno de manera unilateral por su deseo de participar en un torneo de estos donde se promocionan los jugadores jóvenes con el objetivo de fichar en la NBA.

Pues bien, a pesar de esta plaga de lesiones, y sin ir al mercado, el equipo también está clasificado para el play in manteniendo opciones reales de evitar jugarlo si gana el último partido.

Esto es una demostración palpable de que nunca puedes fiarte de estos equipos, que cuando piensas que puede ser el año para ganarles en la ACB ellos te demuestran que no será tan fácil, que no debes perderles el respeto.

Esto debe potenciar el enorme mérito que tiene lo que ha conseguido hasta ahora Unicaja ganando la Supercopa ACB y la Copa del Rey. Y por supuesto que tendrá sus opciones para competir en los play off con estos equipos cuando se dé el caso y llegue el momento. Pero no podemos dar por favorito a Unicaja por el hecho de que Real Madrid y Barcelona no estén en su mejor temporada porque es evidente que van a acabar bien ambos equipos.

Sigue siendo la BCL la competición que más a mano tiene el equipo malagueño. Ya está clasificado para disputar los play off que les enfrentará el próximo miércoles a la Reggiana italiano en el primer partido. Será un play off al mejor de tres partidos con el factor cancha a favor de Unicaja, un aspecto que creo que será muy importante para eliminar a los italianos. Si consigues eliminar a la Reggiana, podrás disputar la Final Four donde tu máximo rival será Tenerife, un viejo conocido para los de Ibon Navarro. Ahí si hay opciones potenciales de sumar un título más, aunque no podemos pensar que es una sorpresa o un fracaso que Tenerife te gane. Es un caso parecido al de Valencia con Hapoel Tel Aviv esta semana. Si Unicaja se alza con este título es motivo para hacer más grande aun el éxito que este equipo está forjando en estos años.

Ahora bien, el crédito que este grupo de jugadores tiene es enorme porque lo ya conseguido esta temporada es grandioso y más que suficiente. Lo único que se les puede exigir es que compitan en esos play off de la BCL, y que vuelvan a competir en la Final Four si logran ganar el play off. Y que, por supuesto, vuelvan a competir en los play off de la ACB. Y esto, que compitan, es algo a lo que nos tienen acostumbrados y que nadie duda que el equipo hará en lo que queda en juego.