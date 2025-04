Demichelis y la tecnología

Discutes con tu entrenador con la autoridad que te da la veteranía. Sin reparar en las formas. Tu técnico fue futbolista como tú. Sabe de sobra cómo te sientes. Pero su función es la de frenar tus ansias de asumir un rol que de momento no te corresponde. Tal vez otro día seas tú el que se siente en el banquillo. Ahora, no obstante, lo que te toca es lo de bajar la cabeza, acatar las órdenes y asumir que eres un subordinado más.

Vuelves a discutir con él. El otro día le diste una patada a la nevera nada más ser sustituido. También casi te partes la cara, en pleno entrenamiento, por un gesto inapropiado, que te llevó a tropezar delante del poste. Esta vez te ocurre en el vestuario. De los malos gestos casi pasas a las manos. Y descargas toda tu rabia contra la puerta de cristal que da al pasillo. Mejor irte por la vía rápida. Demasiado rápida.

Demasiado porque has optado por sacudir la puerta, enérgicamente, con la zurda. Que es tu pierna diestra, pues casi siempre golpeas al balón con la izquierda. Entonces el drama. Quedas herido con el cristal de la puerta hecho añicos. Manos a la cabeza. Caras desencajadas. Un pie que vale infinidad de millones, en riesgo de perder toda su magia. Cirugía de urgencia y el susto, afortunadamente, queda en mal sueño.

Diez puntos de sutura recibió Sergio Canales. Fue el triste protagonista de ese calentón, después de haberse enfrascado en una acalorada discusión con su entrenador, el exmalaguista Martín Demichelis. El mediocentro que cumple su segunda temporada en los Rayados del Monterrey, el equipo mexicano que desde febrero pasado también tiene a Sergio Ramos en sus filas, tuvo que ser intervenido de urgencia esta pasada semana. Pero este domingo volvía a acaparar titulares.

En la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-1 ante Chivas, el propio Demichelis era preguntado, no sólo una vez, por lo sucedido de puertas adentro con Canales: «Fue una semana con un incidente importante para lo externo. No pasó nada que no sea normal dentro de un grupo competitivo, de una institución grande. Por la exigencia de ser protagonista, con jugadores con jerarquía. Lamentablemente se filtró».

Para el técnico de los Rayados, si el jugador santanderino, en vez de pegarle a una puerta de cristal le da a una de madera, la normalidad hubiese imperado. Quiso enmarcar el incidente en el seno de una plantilla que busca su crecimiento y que se jugaba mucho contra el rival de este fin de semana. De esa manera, a su juicio, lo sucedido volverá a ocurrir en cada deporte donde haya líderes, «donde haya jugadores que quieran ganar». Y a renglón seguido, sin embargo, acusa al propio Canales de haber dado a conocer la pelea interna.

Porque tras volver a ser cuestionado por este incidente, lamentó que este tipo de asuntos, hoy por hoy, «trascienden porque el mundo de la tecnología avanzó muchísimo. Porque el jugador, cuando termina el entrenamiento, le cuenta a dos personas, a su mujer o a su novia, dependiendo del estado civil y a su representante. Y después ustedes preguntan todo el tiempo, todo el tiempo», especificó.

Prosiguió acerca de la labor del periodista: «Preguntan, preguntan, preguntan, preguntan porque sí, la profesión de ustedes yo la respeto y es así. Me vinieron a ver todos ustedes, todo el tiempo. A la llegada y a la salida. Sigan viniendo cuando las cosas estén bien y tranquilas, sigan viniendo que a mi me gusta saludarlos. Pero no mezcles mezcla porque vives aquí y no sabes qué pasó allí».

La escuadra de Nuevo León vive una temporada muy especial, porque a los dos Sergios ya mencionados, hay que añadir otros nombres propios que han venido a reforzar su plantilla, como son Óliver Torres o Lucas Ocampos. Mucho gallo para un mismo gallinero, el que tiene coordinar un veterano de los vestuarios como el propio Demichelis.

De momento, la victoria ante Chivas sirve de bálsamo para aliviar tensiones. Pero sólo el tiempo dirá si los diez puntos aplicados a Canales, además de coser la herida abierta en la piel, sirven para suturar otras brechas que puede que se hayan podido abrir con el paso de los meses, con la llegada de nuevos nombres. Porque igual el problema se basa en que en Rayados faltan galones para poder contentar a tanto gallo.