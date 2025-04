Vienen más pruebas

El esfuerzo, el trabajo y la entrega de Alberto Díaz no tiene discusión / L.O.

Tras las tres derrotas consecutivas en la Liga ACB, y una semana sin partidos europeos previos a la eliminatoria de la FIBA BCL frente a Pallacanestro Reggiana, el Unicaja se encontraba este pasado domingo con un rival presuntamente propicio para enderezar el rumbo y prepararse para el partido de mañana, miércoles.

Ha resultado raro, pero la temporada en la liga española, que durante mucho tiempo tuvo bastante igualdad en gran parte de la clasificación, al final ha resuelto casi de manera absoluta el drama del descenso. Y es que salvo que los resultados revolucionen la parte baja, se va a llevar al Covirán Granada y al Leyma Coruña a la Primera FEB (antigua LEB Oro).

Personalmente, me hubiera gustado más igualdad hasta el final, y sobre todo, que este problema recayese en otros equipos, pero lo cierto es que desde el inicio había muchos indicios que apuntaban a granadinos y coruñeses, que, si terminan cayendo, espero que vuelvan pronto.

Importancia relativa

El partido del domingo pasado estaba puesto en el lado de los de «importancia relativa». Más que nada porque más inmediato y con mayor carga está el de la BCL de mañana, y además, jugar frente al colista no suele motivar en demasía. Y esto se puede aplicar también a la grada, no sólo al plantel verde y morado.

Lo cierto es que el partido fue bonito de ver, porque por mucho que nos quieran cambiar este juego, cuándo hay más puntos, más divertido suele resultar. Aunque eso de encajar más de cien puntos no es para sacar pecho. Además, la actitud del contrario fue de pelearlo hasta el final, sin ceder hasta que se acabó un partido que, por cierto, trajo datos importantes para la historia cajista.

No sólo el Unicaja está una victoria más cerca del tercer clasificado, el Valencia Básket, y una victoria más lejos del quinto, el Barça, yo lo personifico en la figura de Alberto Díaz, el cual, tras ser señalado la pasada jornada como si fuera el único culpable (como si eso fuera posible) de la derrota en Las Palmas, no solamente fue crucial para decidir el partido, sino que además batió su récord de asistencias, con 13 en un encuentro, rozando las 15 que en su día consiguió Fede Ramiro, un auténtico mito en la dirección del juego cajista.

El partido también sirvió para que el canterano superar los 1.400 pases decisivos y terminar así desbancando a otro mito con mayúsculas, Bernardo Rodríguez, al sumar un total de 1.412 asistencias.

Alberto Díaz

Hablar bien de Alberto Díaz es tan fácil como disfrutar de nuestra ciudad con dinero en el bolsillo. El base no sólo es de la casa, creo firmemente que será la próxima camiseta colgada del techo del pabellón y es un ejemplo para los que quieren jugar en el Unicaja. No será el mejor en todo, y ni mucho menos es infalible, pero el esfuerzo, el trabajo y la entrega, no ahora, sino a lo largo del tiempo, eso no tiene discusión.

Y ahora, disfrutamos de la gran dupla que forma con Kendrick Perry, pero no sería justo olvidar los compañeros que ha tenido a lo largo de su estancia en el primer equipo, porque si recordamos a los Stefan Markovic o Kyle Fogg que resultaron grandes aciertos, tener que sufrir a DeMarcus Nelson, Oliver Lafayette, Ray McCallum, Brian Roberts, Ryan Boatright, Gal Mekel, Frankie Ferrari, Norris Cole o Matt Mooney, tuvo que ser complicado. Porque si la relación de éstos con la grada fue tan sombría, a ras de parqué no tuvo que ser mucho mejor.

Alberto Díaz ha sido testigo y partícipe de la historia reciente del Unicaja, con tiempos buenos y no tan buenos. A lo mejor, si su época hubiera sido, por ejemplo, la de Carlos Cabezas, por recordar otro ilustre canterano del club, lo mismo el rendimiento hubiera sido diferente, pero dudo mucho que hubiera sido una decepción.

Ahora que el equipo encara una de las fases definitivas del cuarto y del quinto título en liza de la temporada, aparte de recordar que esa efectividad absoluta es tan poco habitual, lo que viene ahora es una prueba -otra más- a la fiabilidad y la solidez del ansia competitiva de este grupo. Es cuestión de seguir.