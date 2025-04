Ventajas del partido en la prórroga

Los grandes cambios culturales no se advierten en tiempo real, ni es fácil localizar la línea de fractura de las placas tectónicas. Sabíamos que la cultura del rock pertenecía al pasado, aunque coexistiera a ratos con la posterior cultura del reguetón. Dos modos de música, de entonación, de fraseo, dos tipos de letra, dos tipos de baile: dos culturas de masas (o sea, dos culturas). Otra cosa es la nostalgia. Escuchando hace días en una emisora el tema icónico de Celtas Cortos, "20 de abril del 90", se me vienen abajo las defensas y me dejo llevar. Me digo (quizás sin razón) que aquellas sí eran buenas letras y su clasicismo se muestra en que aún explican nuestro mundo: "Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay, han cambiado", estribillo de la canción, sirve hoy como hace un tercio de siglo; aunque también sea verdad que para que cobre pleno sentido hay que haberlo vivido.