Observadores

Taylor, durante el partido entre el Unicaja y el Bilbao Basket / Mariano Pozo (ACBPHOTO)

En el avance de la temporada, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cómo el calendario ha dejado literalmente sin pausa alguna a todo lo que hay alrededor, entre competición pura y dura, cambios de normativas con sus reuniones pertinentes y noticias que remueven el entorno, pero que están a la espera de quedar como ciertas y ponerse en práctica.

Mientras todas las competiciones encaran el tramo decisivo, hace poco menos de un mes, en Nueva York, la reunión del comisionado de la NBA, Adam Silver y Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA, dio publicidad a la intención de la mejor competición mundial de expandirse, queriendo dar luz a una liga en Europa, con la FIBA como institución asociada. Todo ello, al margen de la Euroliga, y respetando a las ligas nacionales.

Se habló de 16 equipos, de los cuales 12 serían fijos, y en la que los participantes estarían en el mismo nivel en el plano financiero. Se dejaba claro que por parte de la NBA se iba a respetar el formato de reglas de la FIBA y que su inicio sería para la temporada 2026-27.

Un par de semanas después, la Euroliga se reunió en Barcelona. Básicamente el resumen de la cita fue, «hemos hablado». El comunicado de la competición continental me recordó a lo que expresaba la FIBA a principios de siglo, aquellos días en los que se jugó la Suproliga, como competición oficial, y la Euroliga, con los equipos que estaban en contra del tiránico dominio federativo.

Remataba el comunicado la Euroliga que, recordemos que este año ha llevado la Final a Cuatro a un sitio tan europeo y de tanta tradición como Abu Dhabi, autonombrándose como «defensores de los valores fundamentales, el legado y la afición del deporte europeo» (no se rían, por favor). ..

A mí me encanta la Euroliga, pero es una competición que pertenece a 13 de los 18 participantes, en la que unos cobran por jugar y otros pagan por hacerlo y que tiene como horizonte inmediato, dos equipos israelíes (Maccabi y Hapoel, ambos de Tel Aviv), que han jugado sus partidos en Belgrado y Samokov, y que en lugar de visitar Turquía, si juegan contra Efes van a Riga, y cuando toca Fenerbahce, el destino es Kaunas...

Hay que sumar el tema de los rusos, cuya situación geopolítica actual deja fuera a CSKA, uno de los 13 propietarios, y a otros equipos como Zenit o Unics. También está por ahí lo de Dubai, con el dinero por castigo, que ya va proporcionando una inflación en salarios que parece lo último que necesita esta competición tan deficitaria.

Repito que me encanta la Euroliga, pero que las normas de competición sólo obedezcan al dinero es algo que va con el tiempo que nos ha tocado vivir, pero es paradójico que no se sepa si equipos que no se han metido en play off y no tienen licencia seguirán la temporada próxima, mientras equipos que sí se ganan deportivamente su sitio, como el caso de París, no saben qué ocurrirá, porque Mónaco está por encima. Y también queda por saber qué pasa con el Valencia, que la puede jugar sin ganar ninguna competición. Mientras tanto, nuestro Unicaja observa lo que ocurre, con la obligación de adaptarse o reinventarse.

A todo lo expuesto, hay que añadir el tema cantera, que ha cambiado sustancialmente para todos. El cambio en la normativa NCAA sobre pagar a jugadores, trae como consecuencia las salidas de jugadores, abandonando las canteras europeas. Y no es sólo un problema a este lado del Atlántico, JT Toppin, jugador de Texas Tech, prefiere mantenerse en su universidad ante un posible cobro de cuatro millones de dólares en lugar de aparecer por el draft de la NBA, en el que lo colocan entre el puesto 30 y 40, y que en el mejor de los casos le pagarían 12.847.904 dólares por 4 años de contrato.

No sé si todo se precipitará en la temporada 2026-27, señalada por la NBA para el «desembarco» en Europa, pero también el año que el presidente Antonio Jesús López Nieto finaliza su mandato en el club, que casualmente cumplirá las bodas de oro el 29 de agosto de 2027. Lo que sí sé es que en no mucho tiempo, todo será diferente.

Para acabar, me permito recomendarles el podcast «Tirando a Fallar» de José Manuel Puertas, que cada domingo trae una muestra de su magnífico trabajo, pero este pasado fin de semana se super con la entrevista a Urbano González, ex jugador del Elosúa León, que dio luz y voz a los enfermos de ELA. Un rato de conversación con un atleta que ahora necesita ayuda incluso para hablar por una tablet, hace que ganar copas de Europa, saltar más que nadie, ser el mejor pagado de la liga o, simplemente, medir 2 metros es solo una broma de mal gusto al hacer la comparación con la situación de Urbano. Mi aplauso.