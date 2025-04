La institución de cariño. Algunas impresiones de una estancia hospitalaria

Una enfermera atiende a una paciente en una habitación de un hospital de Málaga / L.O.

Cariño parece ser el vocativo habitual aplicado a los pacientes por el conjunto de las trabajadoras de la salud pública. Esta ha sido la primera impresión y probablemente la más chocante de las que he experimentado en mi reciente estancia en el Hospital Clínico de Málaga. Es cierto que este apelativo, aunque no constituyera una novedad rigurosa en el trato social aquí en Andalucía, podía resultar algo apabullante o incluso cursi y casi empalagoso para cierta sensibilidad mesetaria. No obstante, a partir de cierto momento, probablemente en un nivel profundo de la conciencia, empecé a asumir su valor programático, es decir, a entender la palabra ‘cariño’ como ‘cura’ o ‘cuidado’ o, como puede sugerir el mismo contenido semántico en otra forma gramatical, asumir el continuo de significado entre querer, curar y cuidar. Para mí se trataba pues, de una declaración programática o una promesa de que en esa institución ibas a recibir cariño, curación y cuidados.

Trato amable

Por otra parte, he podido comprobar que, junto a un notable nivel de profesionalidad y precisión en los tratamientos, la mayor parte de los agentes de este hospital desplegaban un tono amable, solícito e incluso, en muchos casos, afectivo. Lo cual no es óbice para que advirtiera notables carencias en la disponibilidad de personal lo que daría lugar a una lentitud desesperante en la atención y a una perceptible sobrecarga de trabajo que frecuentemente llega a tensionar la relación con los pacientes. La mayor parte de los incidentes en los que éstos se enfrentan a los sanitarios, en ocasiones con intolerables dosis de violencia, se deben a este desequilibrio entre la demanda de atención y la disponibilidad de recursos humanos. Los carteles en los que se refleja esta realidad solo apuntan al carácter punible de dichas actitudes y evitan mencionar las causas de este desequilibrio.

Parecería conveniente que esos airados pacientes que reclaman una atención de mayor calidad fueran conscientes de que el sistema público de salud se mantiene y perfecciona con el aporte que suponen los impuestos y tanto si se defrauda este deber cívico como si se opta políticamente por la liquidación de este servicio público en pro de la externalización, es decir, de la conversión de la satisfacción de un derecho político en una oportunidad de negocio, cualquier queja resulta impúdica.

Por su parte los sanitarios - se puede suponer - que son formados para dispensar ese trato amable y cercano y desde luego y, aunque no sean todos seres angélicos, hay que decir que interpretan de manera impecable ese papel. Tendríamos entonces que interpretar esta representación del cariño como una realidad instituida, un contenido elaborado por la administración estatal para, además de atender a sus fines genuinos, hacer presente la capacidad del Estado para hacer frente a esa demanda social que afecta a todos los sectores y aspectos de la vida humana.

Fuerza ejemplar

Lo más llamativo, desde mi perspectiva, es, sin embargo, la fuerza ejemplar de esa representación que resulta intensamente contrastiva en relación con los comportamientos de otras ramas de la administración y, en general, con las formas sociales predominantes. En todo caso, se puede decir, que el trato social, que no supone algún grado de conocimiento o afinidad, está presidido en nuestra sociedad por un alto grado de pragmatismo, frialdad y en numerosos casos una mal disimulada hostilidad. Nuestras vidas y, señaladamente, en los estratos más elevados del espectro social, están presididas y condicionadas por el principio de competencia. Debemos competir con nuestros semejantes por el mejor trabajo, la vida más confortable y el mayor nivel de consideración social. Todo ello nos impone una actitud de desapego de los intereses y necesidades ajenas e incluso una percepción que evalúa la desventaja ajena como ventaja propia. Esa competitividad desalmada no solo afecta a los estratos más favorecidos de la sociedad sino también a los colectivos más precarizados que parecen considerar como sus más temibles enemigos a los que están peor que ellos. Una cultura social que parece obedecer en sus dinámicas al popular consejo de «el que venga atrás, que arree».

Es por ello por lo que podemos considerar el ‘cariño sanitario’ como una institución ejemplar que debería tener un efecto civilizador sobre el conjunto social. La administración pública hace, al menos en este aspecto, su trabajo, solo falta que el resto de la sociedad a través de sus organizaciones políticas o la ciudadanía directamente haga el suyo, en este caso, defender a ultranza la sanidad pública de las asechanzas privatizadoras de ciertos sectores que todos podemos identificar con claridad.