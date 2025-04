Llamamos libro a una combinación de soporte físico de papel, escritura en su interior y lo que mediante ella se cuenta. Hay cuentos sin escritura y escritura no emparedada en libro, pero un cuento gana autoridad conforme pasa a estar escrito y firmado, no digo ya si se convierte en libro. De hecho el cuento oral ha perdido crédito salvo para los adictos a los cuentacuentos, entre los que por cierto me encuentro. Ese gradiente de autoridad, de menos a más, es una de las columnas del orden, que siempre es libresco. El actual desorden social y político viene de que los cuentos que más cuentan se difunden masivamente sin apenas escritura, sin autor conocido y desde luego sin libro. Así que estamos ya, aunque todavía no del todo, en el día después del libro, que podría celebrarse el 24 de abril. Desde luego, como hombre de orden, yo nunca lo celebraría, pero esa es una opción personal.

