Orden y progreso

El concepto o idea de causa habita en nuestros pensamientos casi de un modo automático / L.O.

Confieso que siempre he sido muy raro. Recuerdo, no sin cierto sonrojo, uno de los rituales de juventud que inventé para despedir el año. Sentado en el escritorio en el que mi padre componía música releía el ‘Discurso sobre el espíritu positivo’ de Auguste Comte. Saludaba con fervor el advenimiento de una nueva etapa del pensamiento capaz de superar los momentos teológico y metafísico en el escenario auditivo que dibujaban los petardos, los matasuegras y los gritos inducidos por Baco. Como el estado positivo abraza el imperio de la ciencia y, señala la hecatombe de la superstición, me dejaba caer en brazos del orden y el progreso (lema bordado en la bandera de Brasil como legado positivista) sin renunciar un ápice a los sueños de revolución en tono libertario –algo que Comte no habría suscrito, por cierto.

El positivismo de Comte, Spencer y Mill hundía sus raíces en el empirismo británico, orientación filosófica en la que me sentía cómodo. Al igual que Kant, escuché con alivio el timbre del despertador de David Hume –el gran amigo del economista Adam Smith- y emprendí un viaje muy poco alucinógeno, usando el escepticismo moderado del escocés para ir desbrozando las selvas conceptuales de la adolescencia, tiempo en el que me había dejado seducir por la fenomenología y el existencialismo y su lenguaje oracular –en especial, a través de la versión de Jean-Paul Sartre.

¿Y si mañana no saliese el sol, llevándole la contraria a George Harrison, en la famosa canción de los Beatles? ¿Qué razones tenemos para pensar que el agua seguirá saliendo del grifo o el dinero del cajero automático, o que la quimioterapia mejorará mi condición física para afrontar una operación quirúrgica de cáncer esófago-gástrico, o que un ictus acabará con la vida del papa Francisco? Como decía Ortega y Gasset en una de sus lecciones sobre metafísica, la filosofía nos permite «reparar en» muchas cosas y situaciones con las que «contamos» habitualmente. Y el pensamiento filosófico de David Hume ofreció al mundo una aguda crítica a la idea racionalista de causa, echando por tierra uno de los goznes sobre los que había pivotado el pensamiento filosófico y científico occidental -de corte determinista- y hasta la epistemología budista: el principio de causalidad. Según éste, todo lo que sucede tiene una causa, y causas semejantes producirán en el futuro efectos semejantes.

Aprovecho la ocasión para recordarles que el concepto o idea de causa habita en nuestros pensamientos casi de un modo automático. Por ejemplo, el concepto de causa es, para Kant parte de nuestro equipo mental, uno de los doce conceptos puros del entendimiento, una forma a priori intelectual que nos permite hacer juicios sobre la experiencia y con ello, pensar. Por otra parte, para el viejo Aristóteles, hijo de una estirpe de médicos macedonios, el objetivo de las ciencias no es otro que el descubrimiento de las causas, de los factores explicativos de lo que sucede. Las llamó causa material, formal, eficiente y final. La física de Galileo Galilei se apropió en exclusividad de la causa eficiente y la biología de finales del siglo XIX reflexionó sobre la causa final aristotélica. De este modo, de acuerdo con el principio de causalidad, si la quimioterapia se muestra certera en mis células diabólicas y la casquería adyacente, podré ser operado con garantías y conseguir la deseada curación desde el punto de vista biológico. La ciencia impondrá el orden y el progreso, digo yo.

La razón escéptica de Hume, una razón que desconfía de la certeza absoluta, se empleó a fondo desplegando una crítica radical de los fundamentos de la razón dogmática personificada en la metafísica racionalista de Descartes, Spinoza o Leibniz. Pero las grandes ideas racionalistas (alma, Dios y mundo) que diseñaban un universo de sustancias son, a los ojos del empirismo, meras entidades ‘abstractas’, pues para el Empirismo, la base del conocimiento no se encuentra en la Razón, sino en la Experiencia, y las ideas abstractas (como alma, Dios y mundo), no corresponden a impresiones (es decir, a percepciones que tienen máxima vivacidad o fuerza y que incluyen tanto a los datos sensoriales como a los productos de la reflexión y la introspección, como lo son los deseos, las pasiones y emociones). Las ideas o pensamientos legítimos, ceñidos a la experiencia o al campo de las matemáticas o la lógica, son menos vivaces y fruto del funcionamiento de la memoria y la imaginación. Porque, según el principio de copia que defiende Hume, todas nuestras ideas o percepciones débiles verdaderas se derivan de nuestras impresiones o percepciones fuertes (lo contrario de lo que propone Platón, para quien las auténticas realidades son las Ideas y los objetos del mundo sensible son copias imperfectas del modelo intelectual). Por tanto, según Hume, cuando no sea posible encontrar los datos sensoriales –externos o internos- de los que derive una idea, podremos asegurar que nos encontramos ante un concepto metafísico carente de significado, ajeno al edificio de la ciencia. No olvidemos que Hume admiraba profundamente a esta última y, en especial, a la fascinante arquitectura de la física creada por Newton.

Con los conceptos o ideas formulamos juicios y con ello rubricamos nuestra actividad cognitiva. Es decir, cuando pensamos hacemos juicios, como «El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo». Y según Hume, hay juicios no significativos, que contienen términos singulares a los que no corresponde ninguna idea formada a partir de impresiones de nuestra experiencia posible, como por ejemplo, «El sacamantecas se pasea todas las noches por Málaga, aunque no tenga que comprar pan, ir a la farmacia, comprar tabaco, sacar dinero del cajero automático o tirar la basura». Como, de momento, no hay pruebas empíricas fehacientes de la existencia del siniestro hombre del saco, la afirmación anterior no es verdadera ni falsa, simplemente carece de significado. Pero, si queremos hacer ciencia o llevar una vida razonable, nuestro pensamiento se poblará de juicios significativos, esos juicios que sí pueden ser verdaderos o falsos. Corresponden a esta categoría los juicios propios del conocimiento matemático, a los que denominaba Hume juicios de «relaciones de ideas», como 7+5 = 12, con independencia de que los números se refieran a mascarillas, esófagos, reservorios, rollos de papel higiénico o conferencias de prensa. Y también tienen significado y, por tanto, verdad o falsedad, los juicios que hacemos sobre hechos de experiencia o juicios de «cuestiones de hecho», como «los cuerpos sólidos se dilatan con el calor» o «en este preciso instante estoy pensando en Hume y llevo seis días sin cortarme las uñas de los pies».

El problema de la causalidad no era –ni es- un problema filosófico menor. Recuerden lo que los dije al principio: ¿y si mañana no saliese el sol? Resulta que tanto las ciencias naturales (la física, la química, la biología..) como las ciencias sociales (la sociología, la antropología, la historiografía…) contienen razonamientos formados por juicios de ‘cuestiones de hecho’ y se basan en la relación causa-efecto, porque permiten inferir la existencia de objetos, sucesos o procesos futuros, que todavía no hemos podido observar ni recordar, sobre la base de informaciones que pertenecen al presente o al pasado.

Por otra parte, la idea de causa es el fundamento de los razonamientos inductivos, aquellos razonamientos que permiten extraer una conclusión universal a partir de datos particulares. Esto sucede cuando concluimos que «el gazpachuelo alimenta» a partir de la experiencia de un elevado número de comensales del pasado y el presente. En cualquier caso, la cosa no es tan fácil como parece. ¿Qué pasaría si alguien sazona nuestro plato con cianuro de manera voluntaria o involuntaria? ¿Seguiría saliendo el sol para nosotros?

Hume señala la existencia de tres condiciones relevantes y verificables por la experiencia: entre causa y efecto hay una relación de cercanía en tiempo y lugar; la causa es anterior al efecto desde el punto de vista temporal; y, finalmente, hay una conjunción constante entre causa y efecto (hay fuego y hay humo, como garbanzos y tengo gases, etc…). Precisamente, en esta última condición que constatamos por medio de la experiencia, está la clave de la argumentación de Hume, porque la idea racionalista de causa, implica la idea de conexión necesaria y real entre causa y efecto. Pero, según el escocés, la experiencia únicamente establece que existe una conjunción constante entre sucesos, una sucesión constante entre ellos en el pasado. Ocurre una cosa ‘y’ ocurre otra, nada más; «me tomo un laxante y me voy rápidamente al baño». En consecuencia, las ideas de causa y de conexión necesaria no son ideas verdaderas, sino construcciones abstractas de nuestra mente. Por eso, nuestro conocimiento racional de los hechos se limita a las impresiones actuales y las ideas pasadas o recuerdos. Obviamente, será imposible conocer con certeza los hechos futuros –como el resultado de mi operación quirúrgica- y hacer predicciones científicas fiables.

No obstante, el análisis de Hume no nos deja totalmente desamparados: existe una justificación práctica de la creencia en la existencia de relaciones causales, lo que nos permite anticipar, de algún modo, la experiencia futura. Y es que tenemos la costumbre, la disposición, el hábito de esperar que los sucesos futuros sigan los mismos patrones de la experiencia pasada. Y de nuestra habituación depende nuestra supervivencia. La clave está en nuestros sistemas de creencias habituales basado en la experiencia y en el libre juego de la imaginación. Se trata, en definitiva, de fomentar el cultivo de una vida sensata y duradera, gracias a un buen equipo de «seguridades probables». Así, puedo pensar, con alivio, que aunque no es imposible que el cáncer me consuma a corto plazo, es altamente probable que pueda evitar este trance, gracias a la ciencia, y recitar con ustedes dentro de poco los versos de Miguel Hernández: Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Como confío en el orden y el progreso, solo me queda obedecer, lo que no es tarea fácil para un anarquista de Salón.