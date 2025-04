Partido en período de entreguerras

Es un partido con muchas distracciones, pero con una victoria en juego que podría ser vital para el camino verde hacia la ACB. / Gregorio Marrero

El domingo, en el Palau Blaugrana, el Unicaja puede sentenciar la cuarta posición de la Liga ACB y asegurarse el factor campo en los play off, si todo transcurre con normalidad, probablemente también ante el equipo de Joan Peñarroya. Un partido importante que parece pillar a ambas escuadras en período de entreguerras. Tradicionalmente, se conoce como interbellum (entreguerras) al período de tiempo que transcurre entre el 11 de noviembre de 1918, final de la primera guerra mundial, y el 1 de septiembre de 1939, inicio de la segunda guerra mundial. En total 20 años, 9 meses y 21 días de paz, aunque para algunos fueron de preparativos para otra guerra.

Muchos de aquellos ciudadanos pensaron que nunca más vivirían otra guerra como la primera, pero, en este caso, ambos equipos saben que les queda otra dura batalla por delante. El equipo blaugrana viene de dos duros partidos en el principado ante el Mónaco buscando la clasificación para la Final Four de la Euroliga. Unos duelos que tienen continuación la próxima semana en la Ciudad Condal. Unicaja es para los culés un partido incómodo en un lugar inapropiado y cuyo resultado es reversible o al menos no definitivo. Algo que no ocurre en Euroliga.

Mejor campaña de la historia

En Málaga, el equipo de Ibon Navarro, después de conocerse hace dos días la sede de la Final Four de la BCL, piensa en ese 9 de mayo en Atenas donde se enfrentará a dos partidos que pueden firmar la mejor campaña de la historia del club y la mejor campaña de un equipo español en este 2024-2025. Es cierto que los malagueños vienen de una semana mucho más tranquila y tendrán días por delante para recuperarse, pero lo cierto es que ahora mismo toda la preparación física y mental debe estar puesta en ese día, el 9 de mayo. Un durísimo primer partido ante el anfitrión AEK de Atenas de Hunter Hale, al que la próxima temporada disfrutaremos casi seguro en la liga ACB, quién sabe si en Málaga, y dos días después si se gana una probable final contra un viejo conocido, La Laguna Tenerife. Un título más y la clasificación para otro, la Intercontinental.

El Barcelona no solo llega a este partido cansado por los partidos europeos, sino también mermado por una temporada marcada por lesiones y problemas extradeportivos. Peñarroya se ha visto obligado a tirar de cantera y uno de los jugadores que probablemente juegue contra Unicaja sea la gran perla del baloncesto alemán Matje Grujicic. Formado en la cantera del Alba Berlín, llegó a Barcelona la temporada pasada y la espantada de Dame Sarr le ha dado un puesto en el primer equipo. Nació en Francia, en Arles, la ciudad que pintó Vincent Van Gogh, de madre francesa y padre serbio. Su padre jugaba al baloncesto y se fueron a Alemania cuando sólo tenia 6 años porque su madre comenzó a trabajar en la embajada francesa en Berlín. Allí descubrió la pelota naranja. El pasado junio fue elegido el jugador más valioso del NBA Basketbal Without Borders Europe celebrado en Málaga.

Es un partido con muchas distracciones, pero con una victoria en juego que podría ser vital para el camino verde hacia la ACB. Prácticamente, aseguraría ese cuarto puesto y dejaría al equipo de Ibon Navarro en la lucha por el segundo y tercer puesto con Tenerife y Valencia, que tendría el posible premio de evitar al Real Madrid en semifinales. Una derrota no sería traumática, tendría solución. Carpe Diem...