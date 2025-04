En el reino de los ciegos, por Francisco García Castro

Que el fallecido papa Francisco, ha sido un papa distinto, no seré yo quien lo discuta, pero tampoco seré yo, quién ante su fallecimiento deje de ver que la Iglesia Católica sigue , aún, en sus trece (doce).

No al aborto, no al matrimonio homosexual, no al divorcio, no a que la mujer se pueda ordenar sacerdote.

Y respecto a la figura del pobre, haberlos hailos, y mucho, mucho más. En el reino de los ciegos, el tuerto es el Rey. Eso no a quien lo discuta. Yo tampoco.