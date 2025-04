Asalto al Palau

El Barça sigue siendo un gran equipo. Pero competir te da opciones a ganar. / Gregorio Marrero

Hoy a las 18.30 horas Unicaja visita el Palau, la cancha del Barça. El equipo de Ibon Navarro ha tenido suerte con el calendario por jugar contra ellos en una semana donde tú no tienes partido en Europa. Así puedes preparar la cita con total tranquilidad. Incluso es muy probable que el equipo haya tenido un día libre extra por ser una semana larga, puesto que juegas en domingo.

Por el contrario, el Barça no solo ha tenido jornada doble de Euroleague, es que esa jornada doble es de los play off cuartos de final de su competición europea, play off al mejor de cinco partidos, en los que se enfrenta a Mónaco. Además, el balance del play off es dos a cero a favor de los monegascos, por lo que se la juegan en los dos partidos que disputarán en el Palau la semana que viene. Bueno, dos partidos si logran ganar el primero. En Mónaco los azulgrana no han tenido opción de ganar ningún partido. Demasiada diferencia física para un equipo muy castigado por las lesiones de larga duración y sin haber ido al mercado para suplir las bajas.

Desgaste

El desgaste de esos dos partidos habrá sido alto. El tiempo para preparar el duelo contra Unicaja es mínimo y, muy posiblemente, estarán más pendientes de recuperar a los jugadores que de preparar el propio partido. Y encima es imposible olvidar que la semana que viene tienes esa primera final contra Mónaco. Si pierdes, estás fuera. Si ganas, vuelves a jugar otra segunda final.

Vamos, que si a Joan Peñarroya, le dan a elegir, lo mismo prefiere no disputar el partido de este domingo por aquello de refrescar más a sus jugadores, evitar alguna posible lesión y gastar más horas en preparar el partido contra Mónaco.

Pero después todos sabemos que nadie regala nada, que cuando llegue la hora del partido te olvidas de todo y delante de tu afición harás todo lo posible por llevarte el partido. Y estamos hablando del Barça, un equipazo que ha sabido reponerse a todas esas lesiones que antes os comentaba y que ha seguido compitiendo, aunque mejor en la Euroleague que en la ACB.

Seguro que contra el Unicaja habrá más rotaciones que de costumbre, incluso algún jugador que ha jugado menos en estos dos partidos de Mónaco jugará más contra Unicaja. Pero que nadie dude que los catalanes pondrán todo su empeño en ganar el partido.

No será fácil

A pesar de estas circunstancias que rodean al enfrentamiento y que favorecen a Unicaja, no podemos pensar que será fácil ganar en Barcelona. No lo es para nadie. Nunca lo fue para Unicaja. Pero sí es cierto que Unicaja ha demostrado estas últimas campañas que está plenamente capacitado para ganar al Barça en su cancha. Repito, no será fácil, pero tampoco sería una sorpresa. Y no sería una sorpresa aunque esas circunstancias fueran distintas, aunque el Barça hubiera tenido una semana limpia para preparar el choque como ha tenido el equipo de Ibon Navarro.

El Unicaja tiene un equipo que no tiene nada que envidiar al resto de equipos ACB y ha demostrado una enorme capacidad para competir con cualquiera. Y al final esto es lo importante, poder competir. Sin duda que puedes perder. El Barça sigue siendo un gran equipo. Pero competir te da opciones a ganar, algo que no hace tanto era una utopía para el club de Los Guindos. Ahora se llevan años trabajando muy bien, se ha construido un muy buen equipo, las bajas que se han producido se han suplido con jugadores que han sumado mayor potencial al equipo y, lo más importante, se juega muy bien a baloncesto.

Es una temporada algo más irregular. Se han perdido partidos en canchas donde el año pasado se ganaba. Pero ahora llega el momento de la verdad: la Final Four de la BCL y los play off de la ACB, que cada vez están más cerca.

Afianzar la cuarta posición

El partido de este domingo sirve para afianzar la cuarta posición para esos play off y mantener el factor cancha para la primera eliminatoria de cuartos de final. Pero sobre todo sirve para demostrar que el Unicaja va en serio este año y que está preparado para ganar a cualquiera. Jugar en el Palau siempre es una cita especial. La hace todavía más especial porque ellos mismos saben que pueden ganar allí y eso es un puñetazo en la mesa ahora que viene la parte final de la temporada, una temporada que será muy exitosa pase lo que pase en lo que queda. No lo olvidemos, que ganar Copa Intercontiental, Supercopa ACB y Copa del Rey no es algo que pase todos los años. Pero me da que este equipo tiene hambre de más…