Entusiasmos

El papa emérito Benedicto XVI saluda al papa Francisco, en 2013 / EP

Lunes. La hora estelar de los vaticanistas. Las teles parecen tener a un vaticanista de guardia y lo sacan cuando es necesario. El vaticanismo es la política mezclada con la Iglesia, o sea, un cóctel que ha funcionado dos mil años. Ha muerto el Papa. El día es monotemático. Todo es Papa. Fue un buen hombre y alguien comprometido con los débiles. Todos resaltan esto y que haya que resaltar esto hablando de un cura es extraño y paradójico. Ciertas renuencias de alguna derecha a dar el pésame. Qué cosas.

Martes. El poeta y filólogo Pedro J. Plaza, alma mater de la editorial El toro celeste, modera un coloquio entre Inés Montes y Manuel Fancisco Reina en el CAL. Reina cita a Fernando Quiñones, novelista y poeta andaluz algo olvidado, «la poesía es el whisky, la novela el whisky con hielo y el relato el whisky con agua»; Inés Montes muestra un ligero desacuerdo y opina que el relato puede tener también la intensidad de la poesía: «Ha de funcionar como un reloj, una sola palabra errónea o equivocada trastoca, estropea, el mecanismo del relato». Ambos recitan con hondura bellos poemas y Reina evoca su relación con Antonio Gala. La cosa acaba entre vinos y cañas en Benjamín, rajando un poquito de nuestros contemporáneos y alabando la ensaladilla rusa. Manuel Francisco Reina, siempre con interesantes proyectos, nos cuenta que gracias a él, quizás, Victoria Vera vuelva a las tablas, al teatro. Atentos.

Miércoles. El otro día escribí un artículo sobre el Papa. Vaya novedad. Era un artículo normalito, de urgencia, aunque el buen periodismo casi siempre es de urgencia, claro. Pues resulta que en la edición impresa el artículo acababa diciendo: «Francisco nunca participó en las intrigas vaticanas. O sí». Pero en la digital el final era símplemente: «Francisco nunca participó en las intrigas vaticanas». Sin la coletilla de «o sí». Y ahora no sé qué pienso. Si sí o si no. Participaría o no participaría. Soy un columnista duplicado con dos opiniones y una sola pluma. Lo peor es que nadie ha desmentido que participara. Ni nadie ha desmentido que no participara. Tal vez es que tengo dos opiniones sobre el asunto o dos opiniones sobre todo. O a lo mejor los duendes me han mejorado la prosa. Los duendes de imprenta o los duendes cibernéticos. Yo mismo puedo desmentirme a mí mismo quedándome con una sola de las versiones. O no.

Jueves. Almuezo con Juan Cruz. Sonriente, jovial, generoso. Me mira con sus ojos azulísimos, cuyo brillo resalta la portentosa luz del día que nos entra por un amplio ventanal para contarme que está avanzando en una novela en la que dará voz a su madre, «una mujer excepcional, graciosa, que hablaba un excelente castellano». Cruz es de esos hombres que siempre tienen entusiasmo. Mientras habla, pienso: aquí tengo una primicia literaria que estoy deseando soltar. Hablamos de su amigo Álvaro Pombo, que está recibiendo el Cervantes; de Julio Llamazares, con quien tomó café ayer en la plaza de Chamberí; de Vargas Llosa, del que fue íntimo; de los últimos y tristes días, semanas, de deterioro físico del Nobel; de la injusticia de algunas estúpidas opiniones que se han vertido sobre él a causa de sus ideas políticas, cuando lo importante es la obra literaria. Cruz toma un avión al día siguiente para participar en la Feria del Libro de Buenos Aires y en actos del diario Clarín, del que es columnista. «Me quieren en Argentina y son muy simpáticos». A la tarde estará con Antonio Soler en un mano a mano sobre escritores -ambos coincidene en llevar jersey verde-, presentado por Justo Navarro, al que alguien saca parecido físico con Scott Fitzgerald. Soler cuenta una impagable anécdota que vivió con Borges. Otro día la referiré aquí con más espacio. A la salida del acto charlo con Rafael Inglada, poeta, investigador, el hombre del mundo que más sabe sobre Pablo Picasso y que prepara un nuevo trabajo sobre el genio malagueño.

Viernes. Parthenope, de Sorrentino. A ratos parece un anuncio de colonia. O de martini. Brutal belleza la de Nápoles. Planos bellísimos. Algún tramo plúmbeo. Gozada para los sentidos. Qué luz. El argumento es lo de menos. Y la actriz. Que sí, que sí. Y la actriz. Pesaditos. Que no es para tanto.