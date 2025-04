Ojú con Harvard

Primero, que descanse en paz Jorge Mario. Pero aquí en la tierra, aunque ha dejado preparado el colegio cardenalicio -y se verá, si Dios no dispone otra cosa- para un sucesor de su cuerda, me deja un recuerdo amargo. La tarjeta de memoria, de 64 GB, que da cuenta de su estancia en el Vaticano, y sobra memoria, registra dos hechos que marcan. Aquella escena en la que le pega repetidamente en la mano a una señora en Semana Santa porque le había agarrado la suya. La otra, con diez cadáveres todavía calientes en la sede de la revista Charlie Hebdo, asesinados por los hermanos islamistas Kouachi tras la publicación de las caricaturas de Mahoma. Bergoglio dixit que la libertad de expresión tiene sus límites y que si alguien atacase a su madre él también le daría «con el puño». Yo tenía entendido aquello de la otra mejilla, pero a esa clase de boxeo falté.

El caso es que no ayuda a la Iglesia quien tapa sus vergüenzas, como quienes se golpean el pecho y esconden la pederastia, cosa que hizo él con el obispo chileno encubridor Juan Barros, «son todas calumnias» vociferó. Después se tuvo que tragar esas palabras y pedir perdón, bien por esto último. En cuanto a su magisterio, con más calma.

Pero miras para otra parte, a Andalucía mismamente, y piensas en el OCON Sur, aquella agrupación de guardias civiles contra el rampante narcotráfico de estas costas y resulta que algunos policías nacionales que hicieron los seguimientos del jefe de los guardias -el teniente coronel David Oliva- y su segundo distinguieron en el juzgado entre lo que ellos vieron y lo que, después, su jefe «puso en los informes». Así, Marlasca disolvió el OCON Sur y el tráfico de drogas es más libre desde entonces y lo celebran sus protagonistas. Esto lo investiga un juez de Madrid que quiere saber si se manipularon esos seguimientos.

Bueno, y resulta que Marisú Montero no despega por aquí y presenta peores expectativas que Espadas, ¿y ahora qué?,¿suicidio colectivo como el de Jim Jones en la Guyana en 1978?

Más. Ahora llega el Tribunal Supremo británico y ¡zas!, las trans no son mujeres. Habrase visto, los british también heteropatriarcales, como nosotros. Pero es que en el otro confín, los EEUU, en un tuit de enero de 2024 de Bill Ackman, un exalumno de Harvard que había donado millones a la universidad, se lee que «me preocupé por primera vez por @Harvard cuando 34 organizaciones estudiantiles, temprano en la mañana del 8 de octubre, antes de que Israel hubiera tomado alguna acción militar en Gaza, se manifestaron públicamente en apoyo de Hamás, una organización terrorista reconocida mundialmente, considerando a Israel «únicamente responsable» de los actos bárbaros y atroces de Hamás». Ojú con los estudiantes, qué aplicados. O sea, que antes de que Israel respondiese y después de las atrocidades de los terroristas palestinos, los chicos saltan contra las víctimas. También es de cuadro de honor que en una audiencia del 5 de diciembre de 2023 ante el Comité de Educación de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, republicana por Nueva York, preguntara a la entonces presidenta de Harvard, Claudine Gay si «instar al genocidio de judíos» violaba las normas de Harvard sobre acoso e intimidación. Gay respondió aquello de «puede ser, dependiendo del contexto». Juzguen ustedes en manos, o en las garras, de quien están los matriculados de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Menos mal que ahora nuestro boss no le comprará balas a Israel y disparará con las de otro país que matan más light.

Me entretengo en el aperitivo con Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, que acaba de publicar un libro ‘A calzón quitao’, en el que reta a Feijóo al reivindicar la autonomía de su partido y no pactar con Junts. Será ingenuo…, quiere tomar decisiones propias allá y no seguir en la mira de los carros de combate de Génova. Pero esta es una tierra en la que hasta las editoriales se echan atrás y no publican un libro para no herir la fina piel del paisanaje. Eso sí, en Málaga las obras de reforma del edificio de Hacienda empiezan seis años después de que este se cerrara. Rafael de León le dedicó estas letras a Conchita Piquer:

El día trece de julio

yo me tropecé contigo.

Las campanas de mi frente,

amargas de bronce antiguo,

dieron al viento tu nombre

en repique de delirio.