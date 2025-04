Mi apagón: el pasado es una vela

Málaga, a oscuras por el apagón masivo en España / Francis Silva

Desde hace cosa de un año vuelvo a residir en la plaza donde me crié. Es una experiencia curiosa, generalmente triste: ni la plaza me reconoce a mí, más viejo, aburrido y desachispado que cuando la pateaba despreocupadamente entre juegos y primeras experiencias; ni yo a ella, antes tan bulliciosa por otros tantos niños y niñas como yo, ahora generalmente vacía por completo, simple lugar de paso entre obligaciones.

Con el apagón y sin demasiadas distracciones, ayer me dedicaba un buen rato a darle rienda suelta a las ideas más o menos peregrinas de la cabeza cuando, de repente, me asaltó las orejas el ruido de un montón de niños jugando abajo, en la plaza. Arrugado y aburrido como estoy ya, el sonido de la efusividad infantil me resultó molesto (supongo que es la medida real del paso del tiempo: un día, haces ruido; otro, te quejas del de los demás). Me asomé a la ventana, como lo hacían siempre aquellos señores mayores a los que tanto criticaba de niño por cotillear toda la tarde las actividades ajenas, y contemplé el bullicio: no eran sólo críos, los padres, liberados de los entonces inútiles móviles, estaban con ellos, participando de los juegos; incluso uno de los progenitores estaba enfrascado en uno de esos ritos de paso con los que los spots de televisión más ñoños suelen identificar la infancia y la paternidad: estaba enseñando a su hija a montar en bici.

Pero había más: los vecinos se llamaban desde las ventanas o desde abajo, a grito pelado, o silbándose (portentosa potencia vocal la de algunos), formaban corrillos, con las botellas de agua que acababan de comprar, para hablar, supongo, de lo que estaba pasando, personas mayores sentadas en bancos en torno a un transistor con las noticias... Asustaba por lo idílica que era la estampa, era como vivir en una postal de tiempos pasados: quién nos iba a decir que el apocalipsis iba a tener la textura sentimental de un anuncio de Werther's Original.

Comunidad

Si creen que estas líneas vienen para celebrar el sentido de comunidad de antaño, demonizar las videoconsolas y las pantallas y animar a que festejemos la vida con ese vecino al que tienes tan cerca pero cuyo nombre no conoces o retomar las tertulias familiares a la luz de las velas, mejor dejen de leer aquí, quédense con el sabor del caramelo. Porque la vida no es una pieza de Carlos del Amor para el Telediario. Llegada la noche, mi hijo, pequeño, se entretenía jugando con la linterna y al verme contemplar la oscuridad total de la plaza le llamó la atención el poder iluminarla un poco son su aparatito de supervivencia. A los pocos segundos, apareció por allí un vecino que regresaba a su casa y al que el peque alumbró accidentalmente. El hombre gritó al aire: "Anda vete a tomar por culo con la linterna de los cojones". Mi hijo apagó inmediatamente la linterna, cortado y avergonzado; había terminado el espejismo y tocaba volver a la oscuridad total del hogar. Hasta las 3.36 horas, claro, cuando volvió de noche la luz a la plaza, hora extraña para un amanecer, el de las lámparas de las mesillas de noche y las alarmas de los aparatos eléctricos.

Seguramente hoy no ejercerán como tales los vecinos campeones olímpicos en silbidos, ni niños jugando en tropel atropellado, tampoco sanedrines en bancos y los transistores volverán a los cajones de los cachivaches. Y todos recordaremos lo de ayer como una imagen borrosa y algunos, la frase de Amy Bloom: "El pasado es una vela a gran distancia: demasiado cerca para dejarte ir, demasiado lejos para consolarte".