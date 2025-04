Las democracias mueren por la bisoñez de los demócratas

Hay que aceptar la realidad: aquel hombre que gobernaba a golpe de tuit en su primer mandato, y ahora mediante decretos ejecutivos, se afianza en el poder. Lo hace con una contundencia que bordea lo absoluto, ante la impotencia de una oposición demócrata desorientada y el estupor del mundo que observa cómo la estabilidad global se desintegra. Solo el realismo de Wall Street parece tener capacidad para frenarlo. Pero, ¿cuándo? ¿Y hasta dónde?

Pero esta reflexión no va de Trump. Sino del mecanismo que permite que fenómenos como el suyo florezcan. Hablamos de elecciones decididas por relatos emocionales, alimentadas por la desinformación sistemática y por proyectos políticos en los que el objetivo no es el interés general, sino la prepotencia de un líder que ansía imponer su impronta personal. No es que la ideología haya desaparecido, sino que ha mutado: el modo de comunicar y lanzar el mensaje se ha convertido en ideología. Como decía McLuhan, adaptado al presente: el mensaje es el líder.

Esto no se limita a Trump. Se extiende a toda una generación de políticos que navegan cómodamente en las aguas turbias de la posverdad, del descrédito sistemático del adversario convertido en enemigo y de la demagogia grosera. No hay más que oír a ciertos portavoces del Partido Popular en el Congreso, ansiosos por pronunciar el insulto más grueso en su competencia por superar a Vox.

Y de esa bronca permanente, cosificando al otro como «objeto» político, se llega, inevitablemente, a la violencia: desde la provocación de los rezos del rosario frente a la sede del PSOE, a los contenedores ardiendo en protestas radicalizadas; y no queremos saber hasta dónde más. Polarizar con argumentos irracionales, arrastra a la sociedad hacia un territorio impredecible, donde todo vale y donde se diluyen los consensos básicos que sostienen los valores de la sociedad democrática.

Pero este escenario solo es posible porque esos políticos no aman la polis: no aman la ciudadanía plural, ni las reglas compartidas de la democracia liberal. Actúan como agentes de ideologías extremas que pretenden imponerse al conjunto, y lo logran, en buena parte, porque han ganado escaños en elecciones. Entonces la pregunta es inevitable: ¿es justo ese sistema electoral? ¿Refleja un equilibrio entre votos y representación parlamentaria, o está diseñado para favorecer a unos, y con ello, a unaas ideologías, frente a otras?

La respuesta es conocida: el sistema electoral español sobre-representa a las provincias menos pobladas. Lo hace de forma especialmente notoria en el Senado, pero también -aunque en menor grado- en el Congreso. Ante esto, urge una reforma electoral. No mañana: ahora, en esta legislatura. Hay margen en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) para introducir cambios sin tocar la Constitución. El Senado está parcialmente blindado constitucionalmente, pero el Congreso no. Y el actual gobierno tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Entonces, ¿por qué no se acomete ya, antes de las próximas elecciones generales? No le quepa la menor duda, a esta coalición de gobierno, que un futuro de derechas lo haría sin dudar.

Buscar el consenso con el Partido Popular ha demostrado ser un error costoso. Ahí está el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado durante años, inoperante. Incapaz de reformar la justicia para dotarla de agilidad, independencia y credibilidad. Al contrario, cada vez es más evidente la parcialidad de ciertos jueces, desde su actuación en casos de violencia machista hasta la judicialización artificial de la política, utilizada para intoxicar la opinión pública con la sensación de que todo está mal, todo está roto.

El gobierno, y en particular el Partido Socialista, fue ñoño. Incluso con un presidente astuto, acostumbrado a remar en aguas turbulentas, se apostó por un pacto institucional con Feijóo que pretendía dulcificar la relación. Hoy, probablemente, ya se ha entendido el error. Las reglas deben actualizarse si no queremos que la democracia se convierta en una simulación cada vez más hueca.

Suscríbete para seguir leyendo