Evitemos un apagón de honradez

Lo peor, tras el apagón, sería que la investigación de sus causas se viera influida por las posiciones políticas en materia energética y sus estrategias. Simplemente, no sería honrado, pero hay demasiados antecedentes por aquí y por allá como para no temerlo. El modelo energético español vive en plena transición hacia la total hegemonía de las renovables, ese es un hecho. ¿Hay razones para pensar que la transición está siendo demasiado acelerada?. Ya he dado muchas veces mi opinión al respecto. El sistema que a través de una empresa privada pero intervenida gestiona la red en esa transición debe afrontar situaciones nuevas en pleno interfaz, ese es otro hecho. Digamos que, objetivamente, esto aumentará el riesgo de incidencias, su intensidad y la dificultad para superarlas. Puede estar ahí la causa o no, pero el deber de averiguar cuál sea debería prevalecer sobre la política.

