Proteger lo conquistado, ganar futuro para las mujeres

Una trabajadora de hostelería en un establecimiento de Málaga. / Álex Zea

Este 1º de Mayo, Comisiones Obreras sale de nuevo a las calles bajo el lema ‘Proteger lo conquistado, ganar futuro’, y las mujeres sabemos mucho de tener que proteger lo conquistado.

En Málaga, somos herederas de aquellas faeneras que durante 12 días en enero de 1918, se organizaron y salieron a las calles en protesta por la subida de precios de los productos básicos. Al grito de ¡Tenemos hambre, que baje el precio del pan! unieron a cientos de mujeres procedentes de otros sectores como el textil. Fueron numerosas las revueltas y huelgas protagonizadas por mujeres en el primer cuarto del siglo XX en países europeos y EEUU.

Desde la revuelta de las faeneras a nuestros días, las mujeres hemos alcanzados muchos derechos gracias a la lucha colectiva de millones de mujeres, y no estamos dispuestas a dar pasos atrás. En esta nueva era que se asoma de conservadurismo reaccionario liderado actualmente por el presidente de EEUU, Donald Trump, observamos cómo una de las primeras medidas que se toma es la eliminación de las políticas de igualdad y diversidad, e incluso la presión que ejercen para que las empresas den marcha atrás en la aplicación de medidas de igualdad, y a eso, han sucumbido grandes corporaciones como Amazon y Google.

En nuestro país, hemos conseguido un amplio marco legislativo en materia de igualdad y diversidad que, ya avanzamos, defenderemos ante cualquier retroceso que se quiera imponer a las políticas feministas. Ya demostramos en el año 2018, que las mujeres podemos parar el país, con aquella huelga general y manifestaciones masivas que inundaron las calles de todas las ciudades españolas.

Precariedad laboral

Las mujeres trabajadoras malagueñas seguimos sufriendo una situación de mayor precariedad laboral frente a los hombres. Soportamos tasas de parcialidad por encima del 22%, tenemos una brecha salarial aún del 24,6% y una tasa de paro 5 puntos por encima de los hombres. Seguimos estando penalizadas por los cuidados que recaen fundamentalmente a nuestras espaldas, y seguimos sufriendo un alto índice de violencia sexual y machista en todos nuestros ámbitos.

Desde marzo de 2020, todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras están obligadas por ley a tener un plan de igualdad negociado con la representación sindical. Sin embargo, en Málaga más del 54% de las empresas obligadas aún no lo han hecho. Hablamos de cientos de centros de trabajo donde se siguen vulnerando derechos fundamentales de las mujeres: brecha salarial, techos de cristal, dificultades para conciliar, acoso sexual o falta de promoción profesional.

Los planes de igualdad no son un trámite administrativo ni una moda. Son una herramienta sindical de primer nivel que permite diagnosticar la desigualdad, proponer medidas correctoras y evaluar avances reales. Son también un espacio de negociación donde las mujeres sindicalistas alzamos la voz para exigir respeto, justicia y derechos.

Que más de la mitad de las empresas en Málaga no hayan elaborado aún su plan de igualdad es un incumplimiento grave de la normativa laboral, pero sobre todo, es una muestra de la resistencia estructural del empresariado a asumir que la igualdad no es opcional. No hay excusas. No se trata de voluntad: se trata de legalidad, de derechos, de vidas.

Planes de igualdad

Y no estamos hablando de casos aislados. Las mujeres trabajadoras del comercio, de los cuidados, de los servicios sociales -sectores altamente feminizados en nuestra provincia- siguen sufriendo condiciones de enorme precariedad, mientras los planes de igualdad brillan por su ausencia o se convierten en documentos vacíos sin seguimiento ni aplicación. Desde CCOO llevamos años denunciando esta situación y exigiendo a la Inspección de Trabajo más recursos y más contundencia. Porque si las leyes no se hacen cumplir, no son más que papel mojado. Y las mujeres trabajadoras no pueden seguir esperando.

Desde CCOO Málaga, hacemos un llamamiento para que este 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, las mujeres tomemos las calles para reivindicar que vamos a proteger lo conquistado, pero además queremos ganar el futuro, porque nuestro futuro tiene rostro de mujer. Queremos trabajos dignos, queremos sueldos decentes, queremos viviendas asequibles y queremos estar libres de todo tipo de violencias que nos azotan diariamente.

«Por las que fueron, somos y serán». En memoria de las 8 mujeres obreras que encabezaron la manifestación de las faeneras: Dolores Guerrero, Bernarda Martín, María Núñez, María Rodríguez, Antonia Jaime, Concepción Mesa, María Pareja y Dolores Fernández.