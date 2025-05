Erratas y lunares

La errata, con su indiscreción, nos muestra más humanos ante el resto de lo que estamos habituados. / l.o.

«Las erratas son como los lunares en la piel, una bella imperfección.». Eso dijo Jorge Luis Borges en una de sus entrevistas disponibles en YouTube. Cosas de la vida, una tirada post mortem de su libro ‘El hacedor’, allá por 2008, contenía doce erratas. Al percatarse, la editorial brasileña pidió que se devolvieran los ejemplares. No debieron oír al poeta. Siempre he creído que tiene algo de razón. Son bellas, aunque a su vez, cuando se publica algo, dejan un poso de resignación al descubrirlas tras pasar por imprenta. En la edición se busca la utópica perfección, es así. Pero la errata nos humaniza. Equivocarnos es de nuestras características más propias. Aún más en la errata, al ser flagrante y pública. Quizá por eso da coraje, como decimos aquí. Porque su indiscreción nos muestra más humanos ante el resto de lo que estamos habituados. Sin embargo, también es gratificante cuando otros las descubren, porque significa que te han brindado su tiempo al leerte con atención. Como mi amigo Emilio Platero Rojas, que se percató en una de mis columnas de que rebauticé a Ramón Gómez de la Serna como González. La grandeza del lector, dice el escritor Sergio del Molino, está en tropezar con las erratas y sonreír, como cuando tu madre se equivoca y te llama por otro nombre. Y es bello, porque es verdad. Nadie puede tirar la primera piedra, porque si algo nos hace humanos, es errar. Y si algo nos hace más humanos que errar es, reconocer el fallo cuando es propio, o la compasión, que no el dedo acusador, ante quien comete el delito de errata. Porque, si con alguien debiéramos ser inquisidores, que sea sólo ante los que se burlan de las faltas de ortografía de nuestros más mayores. A esos, ni agua.