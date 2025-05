Evito el tema del lobo por lo inútil y cansino de enfrentarse a pautas atávicas de culpabilización. Pero como frecuentador del monte jamás he percibido la menor amenaza del lobo, que no quiere saber nada con humanos. En cambio, aun siendo amante de los perros y sabiendo algo de cómo tratarlos, en al menos media docena de veces me he sentido seriamente amenazado por mastines, pudiendo dar datos y circunstancias. Ellos hacen bien su trabajo, pero algunos se exceden. Con perros sueltos es peor. Si el lobo hubiera causado una ínfima parte de las víctimas humanas causadas por perros ya habría sido erradicado. Todo montañero sabe que el peligro procedente de seres vivos viene de los cazadores y los mastines. Creo que los daños del lobo al ganado deben ser indemnizados con rapidez y sin cicatería, pero los otros remedios (más caza, más mastines) dan pánico. Pensemos también en los humanos.

