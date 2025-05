Tiempo de play off

Nigel Williams-Goss, del Olympiacos, jungando contra el Real Madrid. / PETE ANDREOU / EFE

Estamos viviendo la parte más interesante de la mejor competición del mundo. No discuto con nadie que los mejores jugadores de baloncesto están en la NBA, y que allí también están los mejores equipos. Pero es indiscutible que la mejor competición de baloncesto es la Euroleague.

En estos días se están disputando los play off de la Euroleague y, como todos los años, no están defraudando a nadie. El Fenerbahçe de Jasikevicius ya está clasificado para la Final Four. Los turcos, que han hecho una brillante fase regular quedando en segunda posición, no han dado opción al Paris. El tres a cero que ha logrado Fenerbahçe hace de menos al equipo francés, pero esto no es así. Los de Tiago Splitter han hecho un baloncesto muy divertido y moderno todo el año y fueron capaces de clasificarse para este enfrentamiento contra el equipo turco gracias a ganar en Madrid al Real Madrid en el play in. Pero Jasikevicius y su equipo han dejado sin esperanzas de nada a los franceses y ya están esperando rival en la Final Four.

También se ha clasificado para esa Final Four Olympiacos. Los griegos han sido el mejor equipo en la fase regular y tienen al mejor jugador de la competición, Vezenkov. Los dos primeros partidos en Grecia fueron fáciles para ellos. El Real Madrid no fue capaz de igualar el nivel físico que imponían los de Bartzokas. La serie fue a Madrid y allí todo cambió. El Madrid de Chus Mateo fue capaz de mejorar su nivel de energía y su defensa y se llevó el primer partido. El segundo choque en Madrid se pareció mucho al primero hasta el descanso, el dominio del Real Madrid parecía mostrar que habría quinto partido en esta serie. Pero en el tercer cuarto pudimos ver el mejor nivel defensivo de un equipo en toda la temporada y, por desgracia, este nivel lo puso Olympiacos. Esto unido al acierto desde la línea de tres de Vezenkov y del veterano Papanikolaou les dio un margen suficiente para dominar esa segunda parte. Es cierto que es muy difícil matar a este Madrid, no me preguntéis por qué. Los blancos fueron capaces de resucitar cuando parecían muertos y tuvieron un último tiro para ganar el partido pero Abalde, que estuvo magnífico en el trabajo defensivo en los dos partidos disputados en Madrid, no acertó y Olympiacos se llevó ese cuarto partido y la clasificación para la Final Four.

Las series más igualadas están siendo las dos que nos faltan. Mónaco y Barcelona irán al quinto partido después de ganar cada uno los partidos en sus respectivas canchas. En Mónaco el equipo de Peñarroya se vio muy superado físicamente y sin capacidad de competir. Pero cuando parecía que la serie se acababa en Barcelona porque los monegascos algún partido se llevarían si imponían su nivel físico, la realidad es que el Barça ha sacado los dos partidos en su cancha forzando el quinto partido. Tiene mucho mérito porque todos sabemos la de problemas que han tenido los catalanes esta campaña con las lesiones, lesiones de larga duración y encima sin acudir al mercado ni una sola vez. Se ve que en el baloncesto no se permiten esto de las palancas y fichar sin tener dinero.

Como os digo, esta serie se decidirá en Mónaco en un quinto partido en el que el nivel físico será muy importante, como lo fue en los dos primeros partidos. Si Barça no es capaz de igualar ese nivel físico lo tendrá muy difícil. Pero es un quinto partido y la tensión, los nervios y el miedo también pueden ser muy importantes. Controlar esos estados también será básico.

La eliminatoria más igualada está siendo la que enfrenta a Panathinaikos y Efes. Esta eliminatoria también irá al quinto partido. En este caso, ambos equipos han sido capaces de ganar un partido a domicilio. Larkin, otro que parece resucitado, está liderando a su equipo y han sido capaces de forzar ese quinto partido ganando el último encuentro en Turquía. Este último encuentro acabó con Ataman, el entrenador de Panathinaikos y que fue entrenador de Efes, yéndose al vestuario antes de tiempo sin ser expulsado por los árbitros y después de ser increpado por sus antiguos aficionados a lo que el entrenador contestó señalando las banderas que colgaban en el pabellón conmemorativas de las Euroleagues que ganaron hace algunas temporadas con él de entrenador.

Nos quedan solo dos partidos de los play off de la mejor competición del mundo. Hay mucho en juego. Aunque parezca que todos los años la Final Four la juegan casi los mismos equipos, llegar hasta allí no es nada sencillo. No podemos perdernos estos dos partidos porque, como os digo, al nivel de baloncesto que pueden jugar estos equipos y estos jugadores ahora hay que sumarle la tensión, los nervios y el miedo. Sin duda serán partidos nivel Final Four aunque todavía no estén en ella.