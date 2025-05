Bueno, todavía no ha empezado el cónclave y ya sabemos, con dolor, lo mal administrado que está el Vaticano. En 2023, presentó un déficit de 83,5 millones de euros. El óbolo de San Pedro y otros ingresos no dan para tantos gastos, pese al esfuerzo y la fe sincera con la que millones de católicos dejan unas monedas en las iglesias de todo el mundo. Para más inri, va Javier Cercas, tras escribir un libro sobre Francisco, y declara que «he vuelto ateo y más anticlerical de lo que era». Jo, esto es una conspiración.

Después, te encuentras las reivindicaciones del movimiento antiglobalización que están oficializadas en la Agenda 2030, y es que sus miembros han pasado de rebeldes a formar parte del establishment. Normal que les guste el caviar pero, cuidado, no solo el rojo, también el negro.

¿Y qué hago yo tecleando de estas minucias si de lo que hay que escribir es del apagón? Hay que ver la celeridad del Gobierno en informar a los ciudadanos, la presteza en identificar las causas, la rapidez en solucionar el problema, la cascada de dimisiones y ceses fulminantes de responsables y las detenciones de otros, etc. Hay que destacar también la solidaridad de Gibraltar y Marruecos con España, al fin y al cabo, nuestra identidad con el reino alauita es tan alta que es posible que próximamente España ingrese en la Liga Árabe, tras la inestimable ayuda de la UE en esta crisis energética, como antes en la pandemia, y antes…

Por eso, como justamente reivindica mi compañero Paco García, hay que elogiar la radio frente a tanto digital que se cayó y se fue a tomar unas copas, por no decir otra cosa. La radio y las queridas velas, y el dinero en metálico, porque los cajeros se pusieron intratables. Cuidado, que en la vieja Europa nos quieren quitar el dinero físico. Entre nosotros, una cosa al oído, vete, corre, vete.

Pues la verdad, aunque lo siento por tantas empresas, no tengo claro si me hubiera quedado con la luz apagada, total para lo que hay que ver. Por ejemplo, que hayan condenado a tres años y medio de cárcel al ex director de la FAFFE por enchufismo «ilegal y grosero», o también al exalcalde de Lebrija por cobrar más de 350.000 euros en ocho años sin ir a trabajar, excuso decir su militancia. Y es que el patógeno anda suelto desde hace mucho. Yo digo como Herman Melville, hasta que no se sabe todo, no se sabe nada, y no vamos a saberlo nunca, puedes estar seguro.

Lo cierto es que no pasan desapercibidas las continuadas visitas de nuestros responsables de Inteligencia a nuestro querido Marruecos, ahora ha sido el turno del jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, general Peláez, antes fue Esperanza Casteleiro, directora del CNI. Pero ¿saben ustedes con quién se ven?, pues con Abdellatif Hammouchi, director de la DGSN-DGST, otro día les presentaré a quien sabe mucho de nosotros. Eso sí, cuando los norteamericanos nos devuelvan todos los mimitos que les hacemos y se lleven la base de Rota al Sahara nos vamos a reír un poco, algunos ya hemos empezado en el restaurante Los Reyes, en Río Cabrera 1, magníficos arroces.

Pero ya lo de Málaga es enternecedor. El Ayuntamiento de la ciudad creará una Comisión de Memoria Histórica para acabar con los nombres franquistas del callejero. El PP que le quita trabajo al PSOE. Lo único que me extraña es que no la hubieran creado antes, o la declarasen de urgencia ahora, porque como es sabido este es un problemón que tiene Málaga, pero gordo, no la falta de viviendas, el paro o la inseguridad ciudadana, no, la memoria histórica. En la misma órbita, políticamente errática, la Ciudad del Paraíso volverá a tener un centro de internamiento de menores «infractores», que ahora se les llama así.

También es verdad que en otras direcciones estamos in progress, como con la cita previa, más cómoda para las Administraciones y funcionarios, y el ciudadano que se agarre la tapa de los sesos, que para eso está, bueno y para la declaración de la renta. Garcilaso de la Vega lo decía así:

Cuando me paro a contemplar mi ´stado

y a ver los pasos por do m´han traído,

hallo, según por do anduve perdido,

que a mayor mal pudiera haber llegado;

mas cuando del camino ´stó olvidado,

a tanto mal no sé por do he venido (…)