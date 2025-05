Habemus manejus

Es increíble el poder de los medios para manejar la atención de la sociedad. Que un cónclave requiere información es obvio. El grado con el que se atiende es lo relevante. Durante días, horas y horas sobre la elección del nuevo papa.

Horas para informar de algo que no aportará nada en nuestra cotidianidad. Si la Iglesia Católica es lo que hoy es y fue es por su fidelidad a la petrificación. Una petrificación, que como tal, no solo no aporta, sino que traba. Traba libertades. Es increíble ese manejo de los medios para llevar nuestra atención a un acto tan estéril.