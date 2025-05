Eclipse de luz

Así ha sido el apagón en Málaga / Arancha Tejero

El 28 de abril de 2025 será recordado para siempre, no cabe duda. Lo que no sabemos días después de lo acontecido, es si será anecdótico o el inicio de una era donde podrán arrebatarnos la electricidad en un instante. Aún se desconoce si ha sido un fenómeno natural, fortuito, o si hay alguien detrás, pero el frotar de manos de los profesionales en bulos lo percibe hasta la Voyager de Carl Sagan. Siempre me ha sorprendido lo avanzada que es la tecnología de hoy y la comodidad de disponer de ella, y sin embargo, de despertar en una isla desierta, lo que nos costaría hallar agua potable o encender un fuego. La luz artificial, la línea telefónica y la red desaparecieron unas horas. En algunos lugares, proseguía el martes su ausencia, y conforme se apagaba España, se encendían sus radios. Las conservas, el agua embotellada y el papel higiénico eran el trending topic de las cestas. Sin efectivo en la cartera, sólo encontré Mercadona con datáfonos operativos. Es curioso que da igual quién lance la ofensiva: un virus pandémico, un apagón o los Guerreros del Zodiaco. Esta cadena de supermercados es como la banca del casino. Al otro lado del sosiego con el que algunos tuvimos suerte de vivirlo, estuvieron los hospitalizados y sus familias, los que precisan suministro de oxígeno en sus casas, los encerrados en ascensores y los incomunicados con escuelas y guarderías donde aguardaba lo más importante. Por suerte, casi todo escapó a la fatalidad, y mal que pese a Hollywood y Netflix, no hubo asaltos tumultuarios de negocios y casas aprovechando el silencio de las alarmas. No será por leña de árboles caídos para los insaciables vendedores de humo. No será por asco a la impunidad de los divulgadores de bulos.