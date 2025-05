Hablando mucho del Cónclave y un poco de Sorrentino

Fumata blanca, hay nuevo texto. No tengo chimenea propia para anunciarlo, así que velaré por mi automatizada redacción SEO para posicionarlo en el quiosco digital. Rezo, además, por la divina providencia de Beatriz Corredor y que siga siendo la luz que nos ilumina el camino. Básicamente porque sin luz nos quedamos sin texto, aquí y en Portugal.

Nos hemos desvivido esta semana con el Cónclave. Más de 7.000 periodistas acreditados; los demás ejerciendo sin el título y sin la deontología que correspondería dar noticias y no bulos. Todos corresponsales de un conocido lugar ahora imaginado, una Capilla Sixtina que durante dos jornadas se debate entre Monte Olimpo y colegio electoral.

Cómplice de esta fiebre papal, de expresiones que ya son universales (Extra Onmes), es la película de Edward Berger, Cónclave, que ha rentabilizado un fallecimiento gracias a virales videos verticales y un aumento en taquilla del 300% respecto a su mes de estreno. Como somos turistas y nunca cardenales, la película nos ha invitado a darle cuerpo de thriller.

Razón le doy a mi señor jefe, José María de Loma: «Lo mejor es abandonarse a la contemplación de la magnificencia, al delicioso boato, a la ceremonia calculada, a la belleza de Roma y el Vaticano (...). Un espectáculo que no se da todos los días».

Divisándolo en el resguardo del balcón, un sendero invisible que diluye al humano para convertirlo en Dios, León XIV no pudo contener las lágrimas. Esa sotana roja y dorada no es el uniforme ostentoso que lo debería volver una deidad, sino una carcasa insuficiente que termina recordando lo que ha dejado de ser: Robert Prevost. A mi memoria asalta la posibilidad de un Papa arrepentido (Habemus Papam, 2011), descubriéndose mártir de un nuevo Via Crucis mediatizado por atentas y creyentes miradas cómplices. Las mismas líneas que cuando refería monarcas: «Descubrir al ser humano dentro del castillo (..). De ser y nunca llegar a vivir».

En un encuadre de perfil que desvela su incapacidad para esconder su timidez, León XIV saluda al público que lo volverá protagonista de sus rezos, objeto de sus peticiones y mediador de un conflicto ubicuo entre tantos poderes fácticos. Observándolo en un intento desesperado de aparentar cercanía y cortesía, me invade la decepción de no volver a ver en pantalla a Pio XIII, el Papa de Paolo Sorrentino, que anestesiado de su coca cola cherry zero desde el balcón, desgañita a sus feligreses que «se han olvidado de jugar y de ser felices. «Sólo un camino conduce a la felicidad y es la libertad», escupe un diabólicamente irresistible Jude Law, momentos antes del episodio cuando la señora María le obligue a un «cambio de perspectiva». Quién es divino ya no es humano. «Tus propios anhelos, tus enormes sufrimientos, deben pasar a un segundo plano (..). Ha llegado la hora de dejar que tus penas se vayan y se vuelvan recuerdos distantes y superados por la terrible responsabilidad que Dios te ha dado».

Aún diametralmente opuestas en tono, mesa compartida para la melancolía y la ironía, las imágenes de Sorrentino y el discurso crítico que se contiene en ellas son siempre las mismas: la sociedad y su búsqueda fallida de la belleza. La tenemos de frente y no sabemos mirarla. Porque incluso encontrarla, para nosotros, resultaría insuficiente. En lo efimero y lo infinito; el artificio y lo artístico; en lo moderno y lo clásico; en lo mortal e inmortal, batallan conceptos que dibujan el binomio humano, una equidistancia imposible que exista y que surcan a lo largo de la vida personajes como Pio XIII o su Jep Gambardella, recogiendo los restos de un Imperio Romano que ahora yace olvidada al fondo de plano, desangeladamente bello. O la tierra prometida, de aquellos que venían a bañarse de gloria exprimiendo el jugo de aquella metrópoli, símbolo de poder y de corrupción. La Gran Belleza, agridulce, es el olvido de la memoria: sobrevivir hasta agotar el elixir. Pero La Gran Belleza, esperanzadora, recupera el olvido de la vida: vivir sin querer vencer la muerte. Sólo estar en ella. Un Papa, en cambio, muere eternamente.

