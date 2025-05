La Reina Letizia se reencuentra con la Princesa Leonor en Panamá. / CASA REAL

El debate, inmediatamente después de que la comanda marche, es si Leticia no podía esperar, como el resto de las mamás, a que su hija regresara de la travesía de Elcano, y no que se sube a un avión y se planta en Panamá como si tomara el metro en Sol hasta Argüelles. ¿Se trata de una operación de imagen fallida?, porque hay argumentos para pensarlo, como la desigualdad de oportunidades de unas madres y otras, y lo que pensarían en el sofá de casa los españolitos. Pero también es cierto que se recrea el amor materno filial en ese abrazo, y tiene su gancho mediático. Bueno, y el menú vegano del restaurante El Nacional. Nosotros estábamos en El Royalty, en Cádiz, ciudad desde la que partió el velero hace cuatro meses. Pero lo que verdaderamente interesa es la fabricación de la verdad, y no solo en tiempos de guerra -siempre estamos en guerra-, las cocinas de las mentiras no cierran ningún día.

Bueno, bienvenido a la pista, Robert Francis Prevost, próximo a Jorge Mario, como se supuso aquí, y es que el técnico químico dejó las cosas atadas. Como con Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que fue miembro de la Junta Democrática en su juventud, y/o del PCE, por eso se le ve en la foto tan firme aplaudiendo a Carrillo, de pie, junto a él, en un mitin madrileño. No es de extrañar, por tanto, que esté hoy donde lo han puesto, Robert Francis tampoco, aunque esperaremos sus obras.

Moscú está contenta

Pero Moscú está contenta. Además, conoce perfectamente las opiniones públicas del Viejo Continente, todavía más alejadas de la guerra que la norteamericana. Por eso, los servicios secretos rusos, en un lado del Telón que nunca se sube, preparan sus activnie meri, medidas activas. Ya asesinaron a un desertor en España -Maksin Kuzminov, piloto que entregó un helicóptero y documentos secretos a Ucrania- en su garaje de Villajoyosa, y ha habido varios incendios de los que se subcontratan. Pero la singularidad es que España es el único país europeo -y de la OTAN- con miembros comunistas en su Gobierno, lo cual es una excepcionalidad más, como la paella o los toros.

En el otro lado de la cortina, también juegan sucio y ponen bajo la lupa del BfV a la AfD -más de diez millones de votos, segunda fuerza política-, por “caso seguro de extremismo de derechas”, aunque ahora suspenden la medida a la espera del juez. ¿Por qué no puede haber extremismo de derechas, o de izquierdas, si se cumplen las leyes?, máxime si no se ha hecho lo mismo con la extrema izquierda germana. Ahora, si este o aquel incumple la ley, palo y tentetieso. Pero se intenta alterar el mapa político con pinchazos, infiltrados y otras (malas) artes. O se anulan las elecciones si pierdo, como en Rumania hace seis meses. Me viene a la memoria Voltaire, «no comparto tus ideas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarlas».

Y Albares, ahora que tiene revolucionados a los diplomáticos y sus familias, evita apoyar a la oposición a Maduro, que le estropea el business a zetapé pero, eso sí, cuida a Marruecos. Hasta nos felicitan, como Hamás.

A una escala menor, el Cachulo reaparece en El Palo y, como siempre, la lía, llevándole la contraria a Victoria Kent, ahora con un comerciante, habrase visto, negarle un zumito al chico. Pues anda, que en Chiclana, un juzgado libera a un delincuente a las tres de la tarde y a las cuatro y media lo detienen de nuevo por otros dos robos violentos. Lo que está claro que es que el bandido tiene que perfeccionar su técnica, lo que tiene delito es que le cojan repetidamente, no que robe, que va de suyo. A los cerdos les saldrán plumas antes de que esta situación cambie, si no es a más, claro. Como el cachondeo de algunos con Marlasca. Ya de por los policías y los guardias tenían que contar hasta tres millones antes de desenfundar sus pistolas contra los delincuentes armados y, ahora, que no le vamos a comprar balas a Israel, pues dispararán nunca, que es lo más progresista. Por esto, uno se refugia, aunque demasiado tarde, en Elvira Sastre:

Hay mujeres

que crees por encima de todo

y por encima de todo deshacen tus creencias,

que son ciertas, tiernas y dulces,

y con su ternura, certeza y dulzura

parten tu inocencia en dos.