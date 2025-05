Haz lo que quieras

El papa León XIV. / EFE

Lunes. La vida es de martes a domingo y el lunes, selva. Hay que ser fuerte en la adversidad. Lo atravieso como puedo y hasta pongo cara de interés en una reunión virtual. No se me ocurren para la columna nada más que asuntos tontunos. Y para pontificar de política ya están otros. Malestar. Tendría que existir una palabra para la depresión de los lunes. Más penalidades pasó Gila en la guerra. Lo compruebo viendo la película que narra la vida del genial humorista. Me gusta. Insomnio moderado: encargo por internet una de esas camisetas que llevan inscritos el lema: "No más dramas en mi vida". Gracias.

Martes. He aprendido la palabra dicasterio. No se me va de la cabeza. A ver cómo la cuelo yo en una conversación. En un texto ya la he metido.

Miércoles. Pleno extraordinario para entregar la Medalla de la ciudad a la Asociación de la Prensa, que cumple 120 años. Tanta gente, tantos amigos y compañeros. Elena Blanco, presidenta de la entidad, lee un discurso impecable. Veo a Guillermo Jiménez Smerdou, colaborador fijo semanal de este periódico, autor de vibrantes textos, el reportero más veterano en activo de España. A Luciano González Osorio, primero que profesionalizó el gabinete de prensa municipal; al gran fotoperiodista Rafael Díaz. También a Andrés García Maldonado y Rafael Salas. Abrazos, emociones, acto emotivo con copetín posterior en el salón de los espejos donde la prensa confraterniza entre sí y a su vez con los políticos, Daniel Pérez, Javier Salas, De la Torre, Toni Morillas. En los discursos, bastante reivindicación del periodismo con muchos nombres que salen a colación. Agradezco emocionado a Pérez que aludiera en su intervención varias veces a Rafael de Loma, mi señor padre, al que también saca a colación Elisa Pérez de Siles. Gracias. Salgo del magno edificio del Ayuntamiento, repleto de emociones y resisto un par de ofertas, tentaciones, noctívagas. Marcho a casa. En el sofá, caigo en la cuenta de lo bien que he aprovechado lo bebible del catering, cerveza, no así lo sólido. Se impone abrir un jamón. De qué hablarán en los bares a los que esta noche no he ido.

Jueves. Habemus Papam. Cuento cuantos papas llevo ya en la vida. Unos cuantos. Parece majo. Nótese el juicio experto. León XIV Estuvo en mi ciudad en 2007. En mi colegio: Los Olivos. Un recorte que circula entre exalumnos me lo recuerda. Qué cosas. Atisbo en la foto a sacerdotes y profesores que recuerdo. Me dice un compañero que están casi todos muertos ya. Menos uno, que ha llegado a Papa. Leo y leo sobre la noticia y sobre este hombre. Descubre uno curiosidades sobre el Vaticano y sus ritos e historias. En un primer momento me asusté pensando que pudiera ser pro Trump. Parece que no. Habla español. Consumo tertulias y programas y leo perfiles del nuevo Papa. Cierta saturación. Hay que oxigenarse: me doy a la lectura de Elías Canetti, La provincia del hombre, novedad editorial en Taurus. Son apuntes dispersos, notas de una vida. Treinta años de pensamiento condensados en uno de los libros más representativos del Nobel 1981. "Me gustaría ser simple para que no se entremezclen todos los personajes que soy", anota en los años cuarenta. Canetti (1905-1994), judio búlgaro cuya familia se trasladó a Viena, adoptó el alemán como lengua. Se me hace temprano para cenar.

Viernes. Canal Sur Radio. Tertulia con Fran López de Paz, Ignacio Moreno, de La Voz de Cádiz y Ana Cabanillas, de El Periódico de España. Saco pecho de que el Papa visitara una vez mi colegio. Algo hay que sacar. Me da por decir que la imagen del Pontífice hablando en español desde el balcón, daría para un spot, para una campaña del Instituto Cervantes, en plan, mirad qué lejos se llega hablando castellano. Remarco uno de los lemas de San Agustín, ya que el Papa es agustino: "Ama y haz lo que quieras". Insuperable. Creo.