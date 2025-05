Málaga: la elegancia de ida sin vuelta / LA VIDA MODERNA MERMA

Por mucho que nos cueste creerlo, hay que decirlo: el malagueño tiene un don prodigioso para integrarse en las costumbres ajenas con una soltura admirable, casi camaleónica. Llega a una ciudad o festividad, se entera de cómo funciona la cosa, estudia el ambiente en un abrir y cerrar de ojos, y al día siguiente está perfectamente disfrazado de autóctono. Como si llevara años en la plaza. Y de paso encareciendo todo a su alrededor.

Lo hace en Sevilla, claro. Allí llega -eso sí, sin hacer ruido- y antes del primer rebujito ya ha identificado el dress code, las maneras, cómo coger el catavinos y el compás con el que se camina por el albero. Nada de pantalones cortos ni camisetas: en la Feria de Abril, el malagueño se presenta impecable. Traje de chaqueta o americana perfecta, zapatos, pañuelo si me apuras, y una educación prestada que no suele exhibir por casa. Parece de calle Asunción aunque viva en El Palo. Es capaz incluso de sacar conversación sobre ganaderías sin haber pisado una plaza de toros en su vida. Es admirable.

Lo mismo le ocurre en Córdoba, en Jerez o en el Rocío. El malagueño se comporta como un visitante discreto, educado y atento. Participa sin desentonar, entiende las normas no escritas, respeta las formas, y no levanta la voz más de lo debido. Y si no entiende algo, pregunta con humildad. Observa antes de actuar. Hay en su actitud una mezcla de inteligencia social y discreción provinciana que le permite integrarse en la fiesta ajena sin robar protagonismo. Y si hay que adaptarse a un estilo, se adapta. Que hay que beber Manzanilla en catavinos: se bebe. Que hay que comer de pie apoyado en una tabla de 20 cm de fondo atornillada a la pared: se come. Que no se puede llevar un cubata de litro en vaso de plástico por la calle: pues no se lleva.

Y ahora, volvamos a Málaga.

Qué misterio inexplicable se apodera del malagueño cuando pisa su propia Feria. Qué oscura tentación lo empuja a vestirse como si viniera de una barbacoa. Qué delirio colectivo le convence de que un pantalón corto, unas chanclas y una camiseta sin mangas son atuendo suficiente para presentarse en el centro histórico de su ciudad, a las doce del mediodía, a empinar el codo con Cartojal en vaso de plástico. Como si la Feria de Málaga fuera una rave hortera con toques de San Fermín.

Y no, no estamos hablando del guiri perdido de Magaluf ni del Erasmus sueco que se ha colado en la fiesta. Hablamos del malagueño de pura cepa. El mismo que una semana antes estuvo en Sevilla pidiendo Chicharrones y Jamón con una elegancia que rozaba el dandismo. Ese mismo, ahora, se planta en calle Larios con una camiseta del Málaga CF de hace diez años y unas gafas de sol compradas en una gasolinera sobre la cabeza. Y se cree que eso es lo normal. Que es lo bueno.

Y así, nuestra Feria se ha convertido en una especie de jungla etílica sin orden ni concierto. El centro convertido en botellódromo diurno. El real de Cortijo de Torres, en un híbrido entre macrodiscoteca, parque temático y zona de evacuación. La música por los suelos, el protocolo inexistente, el estilismo avergonzante. Y lo peor: el malagueño no solo lo permite, sino que lo promueve. Como si ser de Málaga implicara renunciar a la elegancia, al decoro y al gusto por lo bien hecho.

¿Y por qué? ¿Qué extraño complejo de inferioridad nos obliga a mirar con reverencia lo ajeno y con desprecio lo propio? ¿Por qué ese afán por mimetizarse con lo forastero y al mismo tiempo destrozar nuestra identidad desde dentro?

Porque si somos capaces de entender y respetar el protocolo de la Feria de Abril, ¿por qué no aplicamos ese mismo sentido común y buen gusto a la Feria de Málaga? Si sabemos que en Jerez no se puede ir vestido como para una moraga en el Rincón, ¿por qué en Málaga todo vale? ¿Acaso nos avergüenza nuestra feria? ¿O es que simplemente no la tomamos en serio, la despreciamos y por eso no nos arreglamos para acudir a ella?

A veces pienso que lo que ocurre es que, en el fondo, no nos queremos lo suficiente. Que nos hemos tragado tanto tiempo el discurso de que «Málaga es otra cosa», que al final nos lo hemos creído… pero en el mal sentido. Como si no estuviéramos a la altura del resto de Andalucía. Como si la elegancia, el respeto por la tradición o la coherencia estética fueran cosas de sevillanos o de cordobeses, pero no nuestras. Como si la única forma de ser malagueño fuera hacer el cafre. Y no.

Ser malagueño no debería ser sinónimo de permisividad ni de descuido. Málaga no es solo espetos, chanclas y Cartojal caliente. Málaga también sabe vestirse bien, organizar una fiesta con arte, mantener una conversación educada, tocar una guitarra, y marcarse una fiesta sin necesidad de parecer un personaje de Gran Hermano.

Nos falta querernos. Nos falta tomarnos en serio. Nos falta una Feria en la que dé gusto pasear, mirar y ser mirado. Nos falta un poco más de Sevilla… pero sin dejar de ser Málaga.

Porque, y esto es lo más paradójico: cuando un sevillano viene a nuestra feria, muchas veces se comporta igual que nosotros. Se viste meigualjor, bebe lo mismo, y hasta baila peor. Porque él no se ha creído que Málaga merece respeto. El problema no es el visitante. El problema somos nosotros.

Así que, la próxima vez que prepares el traje para irte a la Feria de Abril, mírate al espejo. Y pregúntate: ¿por qué me esfuerzo tanto por lo de fuera y tan poco por lo mío?

Viva Málaga.