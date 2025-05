España y sus gacelas de oro

Los relevos españoles femeninos de 4x400 y 4x100 se cuelgan oro y plata en los World Relays. / RFEA

La sobremesa en el planeta fútbol estuvo marcada este domingo por el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Pero si frenética fue la primera media hora en Montjuïc, con tres tantos blaugranas que sirvieron para remontar las dos primeras dianas de Mbappé, a casi 10,000 kilómetros, en las gradas del estadio olímpico de Guangzhou, media hora le bastó a las velocistas españolas para romper todos los registros históricos que se recuerdan en un Mundial de atletismo por relevos.

A menos de una hora para que empezara a rodar el esférico en Barcelona, quienes optaron por zapear en pleno almuerzo pudieron tener el privilegio de seguir en directo dos relevos femeninos de 4x400 y de 4x100 que ya quedan inscritos en letras de oro, dentro de las mejores páginas del deporte español.

El combinado nacional desplazado a tierras chinas ya tiene gacelas de oro, las cuatro integrantes del relevo largo que subieron a lo más alto del podio con récord de España incluido. Detuvieron el cronómetro en 3:24.13 para batir por sorpresa a las máximas favoritas, las velocistas de Estados Unidos. Las derrotaron por apenas 59 centésimas. Un suspiro. Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás, ahora conocidas como las «Golden Bubbles», volaron literalmente sobre la pista.

El relevo 4x400 femenino, compuesto por Daniela Fra, Paula Sevilla, Eva Santidrián y Blanca Hervás, se proclamó este domingo en Guanzhou (China) campeón del mundo con un tiempo de 3:24.13, récord de España de la distancia / RFEA

Las cuatro reconocieron que no se habían sentido nunca así. «Ha sido alucinante. Nuestro mayor sueño cumplido», expresaron sin dejar de compartir este histórico metal con las compañeras de equipo, las que no formaron parte de la expedición en esta ocasión. Y también tuvieron palabras de reconocimiento para sus familiares y allegados. Porque a este nivel interplanetario, a un crono inédito en la historia del atletismo femenino español, no se llega de la noche al día. Atrás quedan años de sacrificio.

«Empieza una era. Somos españolas y aquí estamos. Había que creérselo y nos lo hemos creído. Que se preparen que estamos aquí», fueron otras de las palabras que aún emocionadas pronunciaban las nuevas gacelas de la velocidad española. Pero es que esa media hora previa al clásico futbolístico no se quedó ahí. Porque en el relevo corto, el 4x100, las españolas se colgaron otra plata que redondeaba la ecuación en la sobremesa que a esa hora se disfrutaba en suelo peninsular.

El segundo peldaño del podio en esta distancia tuvo como nombre propio a la manchega Paula Sevilla, porque la misma velocista y casi sin margen de tiempo para recuperar el aliento iba a tomar parte en la distancia larga del relevo. Es decir, en un abrir y cerrar de ojo logró este domingo colgarse dos medallas mundiales.

El relevo 4x100 femenino, formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, se proclamó este domingo subcampeón del mundo, solo superado en meta por Gran Bretaña en los Mundiales disputados en Guanzhou (China). El equipo español, con un tiempo de 42:28, realizó la segunda mejor marca nacional de siempre para llevarse el bronce en los Mundiales de relevos / ALEX PLAVEVSKI (EFE)

En el 4x100 estuvo acompañada por Esperança Cladera, Jaël-Sakura Bestué y Maribel Pérez. Sólo siete centésimas las separaron de las campeonas mundiales de esta edición, el combinado de Gran Bretaña. Si estas últimas marcaron un espectacular 42.21, la marca de 42.28 de las españolas se convierte en el segundo mejor tiempo de todos los tiempos. Porque sólo un día antes habían marcado un nuevo récord nacional, con 42.18.

Las «Speed Girls» españolas también fueron superiores a Estados Unidos, pero además doblegaron a velocistas tan laureadas como las que representan a Jamaica. Después de conseguir este otro hito tomaron el micrófono y asimismo descifraron algunos de los secretos que se esconden detrás de esta plata: «Somos como hermanas y por eso salen estos resultados».

Como en tantos y tantos deportes de equipo, en los que España ya hizo historia el pasado verano, por número de combinados clasificados para los Juegos Olímpicos, no hay otro secreto que el aludido por las integrantes del relevo corto. Esa hermandad aludida es fundamental en disciplinas tan exigentes y comprometidas como son estos relevos.

Cualquier mínimo desencuentro entre compañeras puede terminar con destrozar pronósticos. El metal se juega por un mínimo puñado de centésimas de segundo. No basta con correr. Hay que conocer bien a la compañera que va a recibir el testigo, a la que va a entregártelo. Y aún así puede que con la tensión de una finalísima, no sea suficiente con alcanzar la perfección.