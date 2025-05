Jesús vive entre nosotros, por Miguel Hijano Guerrero

He leído el último libro sobre milagros eucarísticos escrito por Santiago Mata, periodista, historiador y profesor de religión. Lo primero que llama la atención al consultar la bibliografía es la cantidad de libros sobre esta materia. En segundo lugar, las impactantes fotos publicadas a partir de la pág. 193 de milagros eucarísticos documentados y aprobados por la Iglesia, como el de Lanciano (año 750), tixtla (2006) o Legnica (2013), en cuya investigación han intervenido científicos como el cardiólogo italiano Franco Serafín. El autor pasa revista y análisis detallado por todos los siglos, aunque, obviamente, no todos han sido aprobados por la Iglesia, ya que ésta es muy prudente al respecto. Por supuesto, se han dado en muchos países. Por citar algunos, en España, tenemos el de Alcoy (1568), el Escorial (1572), Alcalá de Henares (1597) y otros. El más común es el caso de un sacerdote que duda de la transustanciación y al consagrar la hostia, ésta se convierte en carne y sangre, pero hay otros casos curiosos como las hostias consagradas que sobreviven al incendio de alguna iglesia. Aparte también tenemos las curaciones milagrosas atribuidas a la Virgen de Fátima, Lourdes, y, últimamente a Medjugorje. Incluso, se da el caso de la curación de cáncer terminal en un niño pequeño tras bendecirlo el papa Francisco en su viaje a Perú en 2018 o dos más recientes, ya fallecido el pontífice, uno a un chico de 10 años enfermo de epilepsia o la curación de Parkinson a una monja, aunque, evidentemente, esto tendrá que ser aclarado por la Iglesia. También la piedad popular da sus frutos: hace poco oía en la radio una entrevista al hombre que vestía a Jesús Cautivo en Málaga, ya jubilado, y contaba numerosos casos de sanación por el Señor de Málaga, entre los que citaba la curación de cáncer de su esposa, tras mucho rezar a Jesús Cautivo. Para terminar me vienen a la memoria las palabras de Jesús en el Evangelio: «Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y se las has revelado a los sencillos y humildes». Conclusión: debemos tener fe, sí, pero una fe racional.