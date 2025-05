Galerías de arte... con piscina

En ciertos hoteles uno tiene la sensación de estar hospedado en una inmensa galería de arte / j.m.s.

¡Cuán lejanos parecen aquellos tiempos en que la zona noble de un hotel era un espacio privilegiado, revestido con materiales de primera calidad, suelos pulidos, maderas finas y obras de arte! Una Planta Noble, según cuenta Ángel Palomino en su novela Torremolinos Gran Hotel (1971), que es tierra de todos, «un mundo luminoso, arremolinado, bullente»; magno recibidor de un turismo variopinto atraído por las ganas de fiesta y diversión que bullían en Torremolinos, Fuengirola, Marbella y, por extensión, la Costa del Sol, en contraste con la pacata España de las décadas de los 50 y 60. Esta imagen lúdica y desenfadada incorporaba una profunda renovación sociocultural, en especial las artes, donde la arquitectura (hoteles y apartamentos, sobre todo) despuntó como faro de esta apresurada, híbrida y a veces irónica modernidad; incluso con tipología propia, que Juan Antonio Ramírez denominó Estilo del relax.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces: aquel derroche de medios, calidades, finuras (y también alguna extravagancia) centralizadas en la sala noble del hotel se han extendido a las habitaciones, así como a las zonas comunes (pasillos, salones…) que reciben la misma atención y gusto por los detalles. No sorprende, por tanto, la presencia de obras de arte por todo el recinto (bien edificios de nueva planta, bien reformados o rehabilitados) con la intención de crear un ambiente único y exclusivo. De ahí el concurso de asesorías artísticas en los proyectos decorativos a fin de aportar ese plus de lujo y excelencia que el establecimiento requiere, pues ya sabemos que el arte prestigia cualquier lugar donde aparezca, ya sea una botella, una revista o la piscina de un hotel.

No exagero al decir que en ciertos hoteles uno tiene la sensación de estar hospedado en una inmensa (y comodísima) galería de arte, no sólo por la abundancia de piezas (algunas magníficas) sino también por la presencia de salas habilitadas a exposiciones temporales, además de esporádicas subastas de arte. Tal fue mi impresión de un hotel de la costa gaditana cuya decoración en pasillos y habitaciones denotaba un gusto exquisito: grandes paneles a técnica mixta sobre metacrilato con finas reinterpretaciones (lineales y a dos o tres tintas, no más) de cuadros fundamentales de la historia del arte; mientras que las habitaciones de mi planta mostraban estampas (signos, letras, campos de color) sobre el mundo del jazz. Debo confesarles que, ante ciertas obras espléndidas, lamentaba no ver un punto rojo al lado.