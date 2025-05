Más 'reventaores' que botellines

Tinglao en la plaza Celimontana desde donde saldrá el trono de la Esperanza este sábado en Roma. / La Opinión

Desde el periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, no han sido pocos los autores que han intentado desentrañar la personalidad de quienes, al fin y al cabo, hacen las hermandades y las convierten en cofradías en la calle cuando llega la Semana Santa. Nuestra Lola Carrera fue una adelantada a su tiempo. Intensa y pasional. Entrañable y respetuosa. Puso las cosas en su sitio y contribuyó, de forma inigualable, a la transformación de la Semana Santa tal y como hoy se conoce, con sus sabias críticas y alentando a los que en los años 70 eran jóvenes a revolucionar la celebración. En unos tiempos en los que la opinión de la mujer poco o nada valía, menos aún en el mundo de las cofradías, Lola Carrera tuvo que recurrir al conocido pseudónimo de Nazareno Verde para hacer oír su voz y que ésta fuera tenida en cuenta. En su célebre 'Anécdotas y curiosidades de la Semana Santa malagueña', libro editado en 1977, no hacía un repaso académico de la historia de la Semana Santa, sino de las historias de la calle, sin dejar a nadie indeferente, de esas estampas más rocambolescas, llenas de gracia y poso, que han servido también para configurar la puesta en escena procesional. Francisco Robles, por su parte, hace ya muchos años (1997) también se atrevió a llevar a cabo desde la más fina ironía un catálogo de los distintos personajes que pululan en torno a la Semana Santa en un libro, 'Tontos de Capirote', en el que muchos podrían sentirse reconocidos por sus comportamiento o manías.

En Málaga existe el típico 'reventaor', es decir, aquel que está siempre dispuesto, de forma premeditada, da igual el motivo, a mostrar su desagrado o disconformidad con lo que sea, con el objetivo de precipitar su fracaso. El vocabulario malagueño cuenta con un amplísimo inventario de expresiones propias que enriquecen el lenguaje. Desconozco cómo se les dice en Sevilla a estos agoreros, pero, visto lo visto, al menos en las redes sociales, hay más que botellines, como se suele decir por allí. Son como esos tontos de capirote, valga la expresión nazarena y el paralelismo con el ensayo literario antes mencionado.

Es cierto que las redes sociales no son la vida real, por fortuna. Son un poderoso medio de comunicación y de conexión cuyo impacto, positivo o negativo, es relativo. O así habría que interpretarlo. La libertad de expresión, además de ser un derecho fundamental, sirve también para que cada uno, dueño y responsable de sus palabras, se autodefina.

Dicotomía

La Gran Procesión de la Esperanza y del Cachorro en Roma está sirviendo para poner en evidencia dos actitudes contrapuestas ante un mismo fenómeno. No es cuestión de generalizar, ni mucho menos, pero es verdad que se atisba una mayor ilusión y entusiasmo en Málaga que en su vecina ciudad de Sevilla. Prácticamente desde el principio. Cuando la participación de estas veneradas imágenes en el Jubileo de las Cofradías era solo un rumor, se volvieron a escuchar expresiones tales como: "Quien quiera ver al Cachorro, que venga a Triana". Algo parecido ya ocurrió en 2011 con motivo de la celebración en Madrid del vía crucis de la JMJ, cuando entonces se especuló con la presencia del Gran Poder.

El penúltimo episodio de esta dicotomía se ha centrado en la instalación del tinglao en la plaza de Celimontana desde donde este sábado partirá la Gran Procesión y donde tanto la albacería de la Esperanza como la priostía del Cachorro montan el trono y el paso de las imágenes. El ajustado corsé estético de muchos cofrades sevillanos ha hecho que pongan el grito en el teclado de sus smartphones. Obviamente que hubiera sido mejor salir del interior de una iglesia. Será por iglesias en Roma, corazón de la cristiandad... Pero ningún templo cuenta con una puerta que permita la salida de un trono de las dimensiones de la Esperanza, un hiperbólico altar itinerante, monumento barroco, todo un espectáculo de apabullantes dimensiones y equilibradas proporciones, santo y seña de la Semana Santa de Málaga.

Dado que las dos cofradías van a conformar un único cortejo, ambos titulares tienen que salir del mismo lugar. Alguno llegó a insinuar que si el trono no puede cruzar la puerta, "que se busque otro de menor tamaño"... Otro no dudó en decir que imaginar al Cachorro bajo la carpa le provocaba "vergüenza, asco e impotencia". De caridad cristiana, justito. También escribieron que el espacio habilitado era "indigno". Y otros muchos insistían en que salir de un tinglao "no tenía sentido". Cierto es que muchos cofrades hispalenses afearon este tipo de comentarios que, de alguna manera, venían a desmerecer el trabajo que generaciones anteriores de cofrades malagueños habían realizado, en circunstancias muy complejas, para mantener viva la Semana Santa. "Ridículo", "los malagueños sí que están a la altura del acontecimiento", "envidia sana"... Decían...

Más imaginación que recursos

Gracias a los tinglaos, en un contexto histórico tan limitado, con más imaginación que recursos, muchos cofrades nos legaron lo que hoy disfrutamos. Aquella era una Semana Santa de arte de magia, seguramente imperfecta, pero atrayente y seductora. Sacrificada. Misteriosa. Carente en lo estético, pero auténtica, a su manera.

Es evidente que no hay que romantizar el tinglao, por eso mismo, el espíritu de superación y mejora ha permitido que solo quede uno en Málaga y que las cofradías puedan salir de sus casas hermandad. Que tampoco son templos. Pero decir que no tenían sentido es quitárselo al trabajo denodado de generaciones de cofrades anteriores. Es como decir que sin ir a la Catedral a hacer estación de penitencia no tiene sentido la salida. ¿Entonces, hasta 1988 cuando se abrieron las puertas de la SICB malagueña, las cofradías salían sin sentido? ¿Lo siguen haciendo las que todavía no pueden entrar?

Quizás, y puede que quizás, los cofrades malagueños sepan adaptarse mejor a las circunstancias, porque a lo largo de su historia siempre lo han tenido muy difícil. Parten con más de 200 años de desventaja, ya que Fernando III el Santo conquistó Sevilla en 1248 tras un largo asedio de 27 meses, cuando los Reyes Católicos entraron en Málaga el 19 de agosto de 1487. No han tenido nunca un Montpensier, una Duquesa de Alba o un Lopera que hicieran las veces de mecenas para impulsar el desarrollo de obras de arte y la tradición cofrade. Aquí han venido prometiendo mucho, pero dando poco. Se han enfrentado a la incomprensión iconoclasta que arrasó con su patrimonio en 1931 primero y en 1936 después, como en ningún otro lugar de España y han sabido resurgir de sus cenizas. Han hecho de la necesidad virtud tras ser expulsados de los templos por los párrocos, convirtiendo esta eventualidad en seña de identidad...

Desde la toma de Málaga, la Semana Santa ha sido capaz de sobrevivir a distintos periodos de significativa convulsión a lo largo de sus más de cinco siglos de historia. Guerras, desamortizaciones, expropiaciones, epidemias, saqueos, asaltos, quemas o amenazas de boicot en plena calle a cambio de una peseta más de jornal... han puesto en más de una ocasión a prueba la capacidad de los cofrades para superar todo tipo de crisis. Y eso confiere carácter. Cuestión de ductilidad. Y de fe.

El cofrade malagueño, cuando venían mal dadas, mantenía la fe. Esa misma por la que son miembros de la Iglesia. Por la que se hicieron hermanos de nuestra cofradía. Por la que se reúnen en torno a sus sagrados titulares y les rinden culto y se unen a sus plantas en quinarios, triduos o novenas. Es la misma experiencia de esa fe la que les guía y anima, la que les anexa, como cofrades, a las imágenes, que tanta compasión, sosiego y calma les inspiran. Y es gracias a la fe por la que se va a hacer realidad igualmente algo que, al principio, parecía una locura: salir por Roma. Mostrarse al mundo. Explicar cuál es la misión del cofrade y su trascendencia en este siglo XXI. Erigirse en representantes de la piedad popular. La exhibición de esfuerzo coordinado y capacidad demostradas en un reto logístico y a contrarreloj sin precedentes. Que el Cachorro y la Esperana reciban culto en la Santa Sede. Y eso sí que es importante. Mucho más que de dónde se salga.