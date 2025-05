Elegía por Pepe Mujica, por Francisco García Castro

Me hubiera gustado escribir una Oda, pero no se elogia la derrota. A D. José Mujica lo derrotaron. Lo oían, si, que difiere de escuchar, pero como parte del juego macabro del sistema. Ahora todo serán elogios. Háganselo mirar, me refiero a eso de aplaudir al derrotado. A eso de sacarlo fuera con una palmadita en la espalda. Más Pepes Mujicas, y menos hipocresía.

Descanse en paz, hombre bueno.