Tangos del reproche

El reproche es un elemento que pareciera inherente. / l.o.

Así se titula una canción de un artista de la tierra, ‘El Cebri’, de quien supe por mi amigo Javier Sánchez Badía. Y viene como anillo al dedo para describir las relaciones humanas. En ellas, el reproche es un elemento que pareciera inherente, y hace de la gratitud un juguete olvidado que, si sale del baúl, causa una sorpresa sólo similar a que el Málaga gane un partido sin tener a su afición al borde del infarto. ¿Cuántas veces le ha reprochado a su pareja lo que no está «como debería»? A sabiendas de que hoy fue ella, y mañana serás tú. ¿A cuántos hemos creído amigos y a la mínima oportunidad aprovecharon para hacerte mal o burlarse a la espalda? Decía Chopin que era bueno que así fuera, porque demostraba que iban por detrás de ti. ¿Cuántas veces le ha llamado su jefe, o su cliente si es autónomo, para decirle todo lo que no está como quiere, o señalar los más pequeños defectos como si usted hubiera tirado un bote de pintura a la bóveda de la Capilla Sixtina? Y sin embargo, ¿cuántas veces le reconoció su labor cuando fueimpecable o no había nada a lo que sacar punta? Trabajando en Inglaterra, uno de mis managers, Michael Slack, me daba las gracias por mi tiempo al acabar mi jornada. Me quedaba sin saber qué decir pues nunca antes me había pasado. Y una década más tarde, sigo recordándolo. ¿Cuántas alfombras se levantan en discusiones familiares sobre el pasado sólo para hacer daño? Hace unos días, escuché a mi querido Juan Gaitán parafrasear a D. Manuel Alcántara diciendo que «sólo el perdón puede cambiar el pasado», y eso es una verdad como la Alcazaba de grande. Más tanguillos, más gratitud y menos reproches. Que es gratis y baja el cortisol. Todo ventajas.