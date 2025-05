Los pájaros, pero de Hitchcock

'Los pájaros', de Hitchcock / l.o.

Bueno, ahora el PP vuelve donde solía, se planteará el sistema de elección de su presidente, es decir, de un padre. Antes eran solo los compromisarios, después doble vuelta, afiliados y compromisarios, y ahora… ¿quién sabe? Con lo sencillo que es un afiliado, un voto. Como en las elecciones de los ciudadanos en unas generales, etc. Digo afiliados porque los militantes son de otra época, y entonces de izquierdas, porque ya nadie pega carteles con una brocha y un cubo con cola, para eso se les quería. Franco también hablaba de democracia, pero orgánica, y no era democracia, claro, ni lo pretendió nunca.

Pero no me quiero apartar de lo que toca, los whatsapps del presidente y su fiel mayordomo de Ferraz. Yo creo que las filtraciones son uno de los sucesos más gozosos que nos pueden pasar en las democracias -en las dictaduras es casi imposible que las haya-. El poder se convierte en una cámara de Faraday para que no trasciendan sus secretos y el personal no se entere de sus guarrerías, por eso cuando se puede filtrar algo trascendente, hay que aprovechar esa preciosa oportunidad para el conocimiento público, y de hecho algunos valientes dan el paso. “Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a la luz” (Marcos 4: 22-40). Solo pondría una limitación, cuando lo revelado puede causar víctimas (Wikileaks). Pero ese es otro tema. Ahora, colea el apagón. ¿Se puede concebir que el mismo grupo de personas que no evitó la oscuridad que sufrimos los españoles y que no ha explicado las causas -tanto si no las sabe como si no quiere decirlas- sea el que se ocupe de investigarlo? Ponemos a los zorros a cuidar de las gallinas. Pero el fondo de la cuestión está en que hoy un 54 por ciento de la potencia eléctrica de nuestro país corresponde a la energía eólica y solar, lo que supone que el sistema eléctrico descansa sobre fuentes que son, por naturaleza, intermitentes y poco fiables, lo que conlleva fragilidad, como se ha podido comprobar. Nucleares, sí, gracias.

Mientras tanto, va cayéndose a pedazos el caliche de algunas paredes de la libertad: tres series de true crime, suspendidas por la Justicia, la presión social o el miedo de la empresa: un juzgado paraliza “Angi: crimen y castigo”, “El cuerpo en llamas” y una historia sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz. Igual de grave es el enterramiento por Anagrama del libro “Odio”. Después llamamos iliberales a los otros. Y tú más, como en el patio del colegio cuando pequeños.

Pero en Chez Marinelli (El Corte Inglés) no hablamos de otra cosa que del grupo que se impondrá en la Casa Blanca, los de Musk o Vance, Yarvin o Deneen. ¿Van a salir adelante políticas para fomentar la maternidad o las “ciudades libres” donde las tecnológicas tengan la libertad de probar sus nuevas ideas? Los dos equipos discrepan sobre qué debería reemplazar al liberalismo que conocemos, los tecnológicos apuestan por un mundo libertario sin burocracias ni regulaciones (Curtis Yarvin, bloguero y filósofo); en cambio, los católicos conservadores valoran las comunidades locales, los pequeños empresarios, es el llamado conservadurismo del “bien común”, asentado en la tradición y la religión. En fin, unos apuestan por colonizar Marte (Musk) y otros por subir al cielo directamente (Vance). Los comunistas, acá y acullá, no creen en una cosa ni en la otra, sino en que “la tierra te sea leve”.

Ya a los postres, Margarita -está linda la mar-. Pero qué dignidad ha tenido la ministra, así se responde a las preguntas de los periodistas, lo de “pájara” es una conversación privada de hace muchísimo tiempo, lo importante es que seguimos trabajando. Yo hablaría mejor de “Los pájaros”, aquella memorable película de Hitchcock y que me recuerda otro gesto de altiva dignidad de la susodicha, cuando le pidió a Paz Esteban, magnífica directora del CNI, que dimitiera (para no cesarla) porque se lo habían pedido los golpistas catalanes por Pegasus. Arriba hay tormenta y caen algunas gotas de lluvia cuando seis plantas más abajo abandonamos los grandes almacenes sin mirar atrás y con truenos solo amenazantes. Elena Medel lo decía de otra forma:

Hablo con la lengua

de las manos:

diez palabras

colgando cada una de mis dedos,

mi idioma frágil

igual que las rodillas de mis madres,

pequeña lengua rota

como la piel

de la palma de sus manos.