Felicidades, maestro Russell

En tal día como hoy de 1872 nació Bertrand Russell, que si viviera tendría, por tanto, 153 años. Que no viva (falleció en 1970) no es motivo para no felicitarlo por su vida, al revés, una vez cerrada es cuando queda entera. Filósofo, matemático, escritor y activista político, en su larga existencia tuvo tiempo para ser muchas cosas, talento para serlo en grado eminente y decencia para comprometerse con las grandes causas. En 1963 cayó en mis manos, llegado de las de mi padre, el ensayo ‘Ideales políticos’, texto breve en el que distingue dos impulsos humanos, el de posesión y el de creación, señalando que la vida mejor es aquella en que los impulsos creadores representan la mayor parte y los impulsos posesivos la parte menor. Son ese tipo de lecturas primerizas que estando en los años más receptivos (18 en mi caso) ya no te dejan nunca y quedan grabados como una guía de campo.