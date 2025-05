Hazte así, que se te ha caído Internet

Refresca el Insta, Manolo. / l.o.

Ayer por la mañana fallaron servicios de telefonía e internet. Se cayó la red. O una red. Los servicios de Emergencia del 112 no funcionaron en algunas comunidades durante unas horas. Hubo que habilitar números alternativos. Los que dicen que en este país ya no funciona nada no pudieron decir tal cosa porque no les iba el teléfono. Los que ven una teoría de la conspiración están esperando a que Iker Jiménez los lleve a su programa. Los que estaban durmiendo y no se enteraron de nada, la única emergencia que sufrieron fue la de su estómago pidiendo urgentemente un desayuno. Nunca se cae Internet a gusto de todos. Tal vez fueron los israelíes, enfadados con Pedro Sánchez. Aunque cuando el Gobierno israelí se enfada no boicotea las comunicaciones, bombardea.

Decía Maquiavelo que la mayoría de los hombres olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Parafraseándolo, diríamos que la gente no olvida la caída del teléfono y el Internet. Es la gran afrenta. La gran afrenta moderna. Hay quien hace carrera política con el sudor de su afrenta.

A mediodía, las comunicaciones se habían restablecido en su totalidad, e incluso el anciano que consulta una y otra vez su teléfono para comprobar que, en efecto, su hijo no lo llama, comprobó que el aparato iba perfectamente. Las notificaciones en Facebook para perder barriga le llegaban sin problema.

Aquí hay quien no desconecta incluso cuando nada conecta. De estar todo el día chequeando el aparato telefónico, a estar todo el rato chequeando el aparato telefónico si hay caída en la red. Nadie aprovecha la desconexión inopinada e inesperada: es cuando más rabia y ganas de comunicarse hay. Menos mal que no se me ha cortado el teléfono cuando estaba hablando con mi amigo, piensa para sí el que nunca telefonea a su amigo.

Los apagones y caídas de red están dejando de ser noticia cuando más grave son. Eso sin menoscabo de que a veces lo único que pasa es que nos quedamos sin batería. Nadie da respuestas de nada. Se ve que están comunicando.