Mariano Ozores: evasión y espejo

Nadiuska y Alfredo Landa, en 'Manolo La Nuit', de Mariano Ozores / La Opinión

Hace unos meses, el malagueño Álvaro Díaz Lorenzo presentó en el Festival de Málaga su película 'Vírgenes', un ejercicio de nostalgia de ese cine popular, abiertamente comercial que tantas veces rodó Mariano Ozores en la Costa del Sol. «Revisitar sus películas es acercarse a un pedazo de historia, a una época en la que reír era casi un acto de resistencia debido a las circunstancias adversas del franquismo. Ese cine ofrecía una ventana a la evasión y, al mismo tiempo, supone un espejo de la sociedad. Me fascina cómo esas películas mostraban lo que sucedía entonces, casi como un documental...», nos contó entonces Díaz Lorenzo.

No se trata de evaluar la calidad estrictamente cinematográfica de la obra de Ozores, cuestión abierta y debatible hasta el aburrimiento (depende de nuestra capacidad de trascender los límites del gusto, si podemos entender que no todo lo fílmico aspira a la eternidad, si aceptamos lo popular dentro del canon), sino de valorarlo como un documento que atestigua lo que fuimos. Y uno muy útil, precisamente porque no intentaba testimoniar nada, carecía de esa ínfula; simplemente buscaba acercarse, con descaro y poca vergüenza por supuesto, a lo que nos preocupaba para hacernos reír. Evasión y espejo.

Rescatar sus películas, a menudo tildadas de «coyunturales», sirve para descubrir cómo vestíamos, cómo hablábamos, cómo nos comportábamos, cómo hablábamos, qué nos interesaba en momentos muy concretos de nuestra historia. ¿Se puede decir lo mismo del cine español de hoy, tantas veces atravesado por retratos psicológicos, interiores, a veces más interesantes que otros, pero anclados en visiones individualizadas, en tanta autoficción que busca indagar en asuntos imprescindibles y perennes? Dentro de 30 ó 40 años, estas películas de hoy quizás nos dibujen a la perfección en nuestras preocupaciones, obsesiones, filias y fobias, pero, en todo caso, siempre notaremos la presencia de ese afán, el de testimoniarnos; nunca serán esas panorámicas accidentales, desprejuiciadas y divertidísimas del cine de Mariano Ozores.