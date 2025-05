Latinoamérica desafía a EEUU con su acercamiento a China

Latinoamérica está harta de la doctrina Monroe, que sólo le ha traído intervenciones militares, golpes de Estado y dependencia de Washington, y quiere abrirse precisamente al país que le disputa a EEUU la hegemonía global.

Ésa es al menos la señal emanada de la reunión celebrada en Pekín por los Estados integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que busca promover la integración y el desarrollo de los países de la región.

La cumbre China CELA representa una derrota para Estados Unidos y un triunfo para Pekín, que dejó claro su interés en ampliar y profundizar sus relaciones comerciales con todos los países precisamente en plena guerra arancelaria con Washington.

En alusión a EEUU, el presidente chino, Xi Jinping, que ofició de anfitrión, ofreció la cooperación de su país con los 33 Estados miembros de la CELAC y el resto del Sur Global ante las “turbulencias geopolíticas” y el “viento adverso del unilateralismo y el proteccionismo”.

De la importancia de la reunión en la capital china da fe el hecho de que viajaran a Pekín, entre otros, los presidentes del Brasil, Chile y Colombia, es decir tres países con gobiernos considerados de centro izquierda.

Colombia, que preside actualmente la CELAC, firmó en Pekín el acuerdo de adhesión a la Nueva Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto chino de construcción de infraestructuras como puertos, aeropuertos y líneas férreas que faciliten el comercio multilateral.

“A partir de este momento, Colombia se relacionará con el resto del mundo sobre la base de la igualdad y la libertad”, proclamó con motivo de la firma su presidente, Gustavo Petro.

Colombia no es el único país en sumarse al proyecto, al que se han adherido veinte de los treinta y tres Estados de la región, pero su decisión es significativa ya que ese país fue durante décadas de gobiernos conservadores el más importante aliado de EEUU en su “patio trasero”.

No sorprende por tanto la indignación del Gobierno de Donald Trump, y así el enviado especial para Latinoamérica del Departamento de Estado, Mauricio Claver-Carone, dijo con evidente sarcasmo que el acercamiento de Colombia a China era “una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café centroamericano”.

Declaración que suponía una nada velada amenaza a Colombia, que exporta masivamente esos y otros muchos productos del campo a Estados Unidos.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, Jaime Cabal, calificó la decisión de Gustavo Petro, que tiene que aprobar todavía el Parlamento de Bogotá, de “provocación innecesaria a nuestro más importante socio comercial estratégico”.

Parece claro que EEUU no se quedará cruzado de brazos ante ese desafío. Poco después de ser nombrado secretario de Estado, Marco Rubio, aludió a la intención del Gobierno de Donald Trump de hacer respetar la doctrina Monroe: “América para los americanos”, es decir, para Estados Unidos.

Pero, como canta Bob Dylan, The Times they are a-changin’ (los tiempos están cambiando).

