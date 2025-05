Luka Bozic en el espejo de Charles Bukowski

El croata Luka Bozic / ACBPHoto

Baloncesto y literatura tienen muchas más cosas en común de las que normalmente podemos imaginar: el objetivo siempre es emocionar, inspirar y conectar con las personas. La creatividad y la expresión de los autores o la disciplina y la práctica (entrenamiento) necesario para lograr el éxito son otros puntos básicos y comunes entre ambos. De hecho, son muchos los jugadores, antes más que ahora por las nuevas tecnologías, que pasan muchas de las horas de sus viajes en compañía de un libro.

El amor de Luka Bozic por la literatura nació, como en tantos otros, gracias a su madre. «Recuerdo un día que estaba aburrido, mi madre entró en mi habitación, me entregó el libro ‘La senda del perdedor’ de Bukowski, y me dijo que lo leyera, que me gustaría. Y tenía razón. Continúo leyendo sus libros» le contaba a Doris Babic en Zadarski News.

Su casa familiar es como una biblioteca. Su madre es una lectora empedernida que tiene «miles de millones de libros», aunque cuando tiene que elegir uno siempre vuelve a Bukowski.

Han pasado ya tres décadas del fallecimiento del escritor alemán con pasaporte estadounidense. Considerado un «poeta maldito» y claro representante del realismo sucio por la crudeza de sus narraciones y su excesivo alcoholismo, pobreza y bohemia.

En su obra se ve una fuerte influencia de la ciudad de Los Ángeles de mediados del siglo XX y hoy está considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura americana.

En la euforia americana de los años 40 con la derrota de Hitler y su puesta de largo como imperio Bukowski nos acercó la otra cara de esa realidad estadounidense. La vida de los que andan perdidos, los que no se adaptan, los que no tienen nada y, sobre todo, de los que no esperan nada.

Bukowski pasó varios días en prisión por evasión del servicio militar obligatorio y alguna vez acudía sus entrevistas en televisión con una botella en la mano. En la primavera de 1944 publicó su primer relato en la revista «Story» pero no quedó contento con el resultado y rechazó una oferta de un representante literario porque según él, no era suficientemente bueno. Algunos de sus pensamientos se resumen en frases como «algunas personas no enloquecen nunca. Que vida tan horrible deben tener», «el conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia» o «para saber quiénes son tus amigos, haz que te metan en la cárcel».

A Bozic no le interesan las biografías de deportistas, aunque viendo las reseñas literarias que publica en su cuenta de Instagram sí sigue, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, a Freida McFadden aunque con valoraciones desiguales o al asistente del Baskonia, David Gil, y su libro «Haz que tus días cuenten».

«La idea de publicar en Instagram surgió de manera espontánea, quería conectar con mis seguidores». La literatura es una de sus guías: «La lectura es una forma de relajación, me ayuda a concentrarme y mantener el enfoque en los partidos durante periodos más largos y, además, todos sabemos que leer desarrolla tu cerebro». Como diría Bukowski: «Nunca quise ser como la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente no podía ser como yo».

El jugador croata es junto al recién llegado James Batemon el gran peligro del sorprendente Lleida de Gerard Encuentra, que comenzó la temporada como gran candidato al descenso y prácticamente ha sellado la permanencia con varias jornadas de margen. El Unicaja debe ganar en la despedida de la temporada en casa del equipo catalán para seguir presionando al Valencia Basket en la lucha por el tercer puesto de la Liga Regular. Suerte. Carpe Diem…