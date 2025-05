Ariel Rot y sus apariciones marielanas

Ariel Rot, en una imagen de archivo reciente. / BORJA SÁNCHEZ/EFE

Ariel Rot viene a presentar a Málaga la revisión de su mítico concierto En vivo mucho mejor. Este delgado y menudo porteño, ahí donde lo ven, ha estado presente en tres episodios influyentes en el devenir de la hoja de ruta del panorama del rock ibérico, de manera sustancial . Digamos sintéticamente que han sido tres las apariciones marianas de Ariel en la historia de la música popular reciente de nuestro país: apariciones marielanas.

Primera aparición marieliana

Como miembro fundador y guitarrista de Tequila, y rodeado en aquellos años de transición democrática de un espectro musical de cantautores, canción melódica, rock urbano y experimentos progresivos (de los Sex Pistols y el 77, ni papa) devolvió a la conciencia colectiva patria la actitud rockera perdida, si alguna vez la hubo. Rot y Alejo Stivel eran objetivo para las fans, pero no eran sólo dos caras bonitas, ya que venían exiliados de un Buenos Aires donde escuchaban vinilos de bandas como los Stones de manera compulsiva. La aparición mediática de la banda hispano- argentina creo en su día caldo de cultivo propicio para el nacimiento de bandas de rock y pop dentro del contexto de lo que se ha venido llamando La Movida. En contra de la creencia popular de mitómanos no confesos, que apartan a Tequila por retrógrados, tuvieron mucha más trascendencia que Kaka de Luxe o Alaska y Los Pegamoides. Musicalmente hablando claro, ya éstos últimos llevaban el pelo más tieso, eso es innegable como hito cultural. Por cierto, una movida era irse al baño a consumir sustancias ilegales sin ser visto, para el que no sepa de donde viene el término.

Segunda aparición marielana

Los Rodríguez, principios de los 90. En un panorama musical nacional agonizante y bombardeado por la entrada de la MTV en España, del guaperismo horterolatino de los riquimartins de turno, Rot y Andrés Calamaro cuelan la incontestable rumba Sin documentos a gran escala, pegando otro volantazo hacia el rock de guitarras que a partir de ahí pudo provocar un reflote de neuronas en parte de las nuevas generaciones, aunque algunos ya con lesiones irreversibles en el córtex cerebral a causa de tararear canciones de Enrique Iglesias.

Tercera aparición marielana

Después de una carrera en solitario sobresaliente tras la disolución de Los Rodriguez en 1997, con discazos como Cenizas en el aire y Lo siento , Frank, y tras editar su último álbum de estudio en 2016, Ariel vuelve a aparecérsenos para protagonizar desde 2019 hasta nuestros días la excelente serie documental Un país para escucharlo, sublime presentación de las bandas musicales de nuestro país, de los más diversos estilos, en el contexto de su ciudad de residencia. Resulta que hay vida todavía (incluso en Cuenca). Amplio abanico de colaboraciones y presentaciones al gran público de los que a día de hoy resumen nuestro panorama musical ,una pequeña muestra de que talento hay en nuestra piel de toro, inteligencia también y lo que sobra son miedicas, que no es el caso de Ariel, obvio. Una serie testimonio de una época, al más puro estilo Rito y geografía del cante, la mítica serie de TVE, obviamente en otro contexto, precursora ésta en el esquema narrativo.

El caso es que el próximo 29 de mayo tendremos la oportunidad de adorar de nuevo la aparición de todo un jefazo en la Costa del Sol, la historia de medio siglo de rock en España en la voz y la guitarra de uno de sus padres, todo ello en sólamente un par de horas, en mucho menos de lo que tarda en salir una fumata blanca. Habemus Papam.