Por criminal

Niña palestina. / agencias

Iba a ponerme a escribir la columna y de repente se me derramó en ella toda la sangre, todo el hambre de los niños de Palestina, y ya se me quedó inevitablemente herida de muerte, de terror y de rabia.

¿Cómo se puede tener la mano firme, de qué entrañas hay que disponer para dejar morir de hambre a un niño, a miles de niños? Algunas cosas, simplemente, son puro dolor, y el dolor no se entiende.

Matar a un niño es matar todo lo que es y también todo lo que sería. Matar a un niño es robarle todas sus risas, todos sus recreos, el primer beso de la primera novia, los juegos con los amigos, las noches desveladas, las tardes de playa, sus aciertos, sus viajes, sus errores y hasta los hijos que ya no tendrá.

Matar a un niño es el mayor crimen posible y no cabe el perdón. Todos hemos visto, debemos ver, la mirada de alguno de esos niños (“menor que un grano de avena”, como el niño yuntero de Miguel Hernández), y me he preguntado como el poeta quién salvará a este chiquillo, quién liberará su alma del yugo de la sinrazón, de la muerte que lleva pegada a su menuda sombra.

Si apenas nada sé de la vida después de llevar cerca de seis décadas dando tumbos por ella, qué habré de saber de la muerte, de qué se oculta, si es que algo se oculta, tras su negro telón. Tiendo a pensar que la vida no tiene sentido porque lo que no lo tiene es la muerte, sobre todo cuando la muerte llega así, con la traición a todo lo que nos es natural, a lo que damos por sentado.

Probablemente esta columna conllevará una acusación y condena de “antisemita”. No me importa. No lo he sido nunca ni lo soy ahora. Seguramente por mis venas mestizas, como por las de la mayoría de la gente que hemos nacido en este sur que habito y que me habita, hay un venero de sangre judía. No hablo ni de raza ni de religión. Hablo de humanidad. Hablo de una matanza de niños bajo las bombas o por hambre. Sea quien sea, lo haga quien lo haga, debemos pararlo con todo lo que tengamos a mano.

Un niño de Gaza, cualquier niño, no es diferente de ese chiquillo que pasa brincando ahora, justo ahora, bajo mi ventana, cogido de la mano de su madre, con una mochila de Spiderman, camino del colegio. Así hemos de mirarlo y entender que la comunidad internacional debe detener este genocidio y llevar a Netanyahu ante la justicia para que pague por sus crímenes. Y no por judío. Por criminal.